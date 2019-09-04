Немецкие ученые разработали «невидимые» солнечные панели для электрокаров

Интегрировать фотоэлементы в корпус электромобилей — напрашивающееся решение. Однако автопроизводители неохотно устанавливают на крыши машин солнечные панели, поскольку оные в большинстве случаев могут испортить внешний вид транспортного средства.

Специалисты Института солнечной энергетики Фраунгофера изобрели новый метод производства солнечной крыши для автомобилей — она может быть любого оттенка, какого только пожелает производитель. Процесс окрашивания при помощи специального внешнего покрытия, на создание которого ученых вдохновили бабочки Морфо (их крылья имеют яркую окраску ввиду многочисленных крошечных чешуек и гребней), снижает КПД панелей на 7%, но красота требует жертв, считают немецкие ученые. По мнению издания Clean Technica, возможность производить крыши с визуально не выделяющимися солнечными панелями значительно повысит привлекательность фотоэлементов в глазах автопроизводителей.

Впрочем, на одной лишь «невидимости» уникальность разработки немецких исследователей не заканчивается. Вторая особенность представленных панелей состоит в том, что инженеры расположили фотоэлементы внахлест, как черепицу на кровле, а также соединили их между собой при помощи специального клея, который одновременно служит проводником электричества. Как следствие, таким панелям не нужны провода, а их компактная конфигурация не только обеспечивает отсутствие зазоров между фотоэлементами, но и позволяет им вырабатывать на 2% больше электричества, чем традиционные солнечные батареи (без учета потерь из-за цветного покрытия).

Номинальная мощность нового продукта — около 210 ватт на кв. метр. После испытаний системы в Северной Америке и Европе немецкие ученые подсчитали, что такая крыша будет обеспечивать для среднестатистического легкового автомобиля дополнительные 10 км пробега в солнечный летний день. При этом ученые Института предлагают оснащать солнечными панелями не только легковые автомобили, но и тягачи. Результаты их предыдущих экспериментов показали, что среднестатистический европейский грузовик, крыша которого выложена фотоэлементами, может за год выработать до 5000-7000 кВт*ч электричества. Этого достаточно, чтобы обеспечить фуру энергией на дополнительные 5000-7000 км.

Источник: hightech.plus