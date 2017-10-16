Немецкая партия пиратов обвинила Еврокомиссию в нежелании публиковать доклад о влиянии нелегального контента на доходы правообладателей

Еврокомиссия не стала публиковать подготовленный по результатам заказанного ей исследования доклад, показавший, что пиратская продукция не сильно вредит распространению легальной. Об этом заявила депутат Европарламента от Пиратской партии Германии Юлия Реда. По ее мнению, орган исполнительной власти ЕС решил попросту скрыть исследование, потому что оно подрывает общепринятое мнение о том, что пиратский контент негативно влияет на доходы правообладателей.

Отметим, что в 2014 году Еврокомиссия заключила контракт на сумму €360 тыс. на проведение такого исследования с нидерландской консалтинговой комапнией Ecorys. Более чем 300-страничный отчет был подготовлен в мае 2015 года, но в итоге так и не был опубликован. Депутат Европарламента от Пиратской партии Германии Юлия Реда не стала с этим мириться и сама опубликовала доклад под названием «Оценка скорости замещения контента, защищенного авторским правом, в ЕС», посвященный влиянию пиратского контента на продажи легального.

По словам Ред, вывод о том, что пиратская продукция не слишком влияет на распространение легальной, не является уникальным и находит подтверждение в других исследованиях.

«Почему Еврокомиссия, потратив значительную сумму на исследование, так и не опубликовала его в течение почти двух лет?» — вопрошает Ред.

Авторы доклада пришли к выводу, что достаточных доказательств того, что контент, нарушающий авторские права, вытесняет легальную продукцию, нет.

Аналитики рассмотрели два вопроса — насколько пиратский контент вредит распространению легального, а также сколько пользователей, пользующихся пиратской продукцией, готовы платить за легальную. Речь шла о книгах, фильмах, музыке, видеоиграх, причем учитывались как онлайн-, так и офлайн-продажи. В 2014 году 51% взрослых и 72% несовершеннолетних в ЕС пользовались пиратской продукцией. В исследовании на основе опроса 30 тыс. человек сравнивались показатели по нескольким европейским странам: Германии, Франции, Испании, Великобритании, Польше и Швеции.

«В целом полученные результаты не дают статистически значимых доказательств замещения продаж из-за распространения онлайн-контента, нарушающего авторские права»,— говорится в отчете.

Лишь в случае с блокбастерами уровень замещения легальной продукции пиратской оказался более-менее высок: убытки для таких фильмов составляют около 5% текущих объемов продаж.

Кроме этого, авторы исследования пришли к выводу, что цены на легальные фильмы и сериалы выше того уровня, который были бы готовы заплатить пользователи, смотрящие их нелегально.

В случае же с книгами, играми и музыкой цены находятся на приемлемом для них уровне.

Напоследок отметим, что Ред также призвала Еврокомиссию быть более открытой и не скрывать от общественности исследования, какими бы «неприятными» не были их результаты.