Netflix анонсировал биографический фильм о Mötley Crüe
Стиминговый сервис Netflix выпустил дебютный трейлер фильма The Dirt, посвященного глэм-метал группе Mötley Crüe.
Отметим, что данный музыкальный коллектив, помимо творческих достижений, известен своими проблемами с законом, а также тем, что участники группы боролись с наркотической и алкогольной зависимостями и имели бесчисленные авантюры с женщинами.
Фильм получил название в честь совместных мемуаров музыкантов.
В картине снялись Иван Реон (Мик Марс), Дуглас Бут (Никки Сикс), Дэниел Уэббер (Винс Нил) и рэпер Machine Gun Kelly в роли барабанщика Томми Ли. Кроме того, Дэвид Костабайл («Миллиарды», «Во все тяжкие») сыграл менеджера группы Дока МакГи.
Фильм выйдет на Netflix 22 марта.
Источник: DTF