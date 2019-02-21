Netflix анонсировал биографический фильм о Mötley Crüe

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Стиминговый сервис Netflix выпустил дебютный трейлер фильма The Dirt, посвященного глэм-метал группе Mötley Crüe.

Отметим, что данный музыкальный коллектив, помимо творческих достижений, известен своими проблемами с законом, а также тем, что участники группы боролись с наркотической и алкогольной зависимостями и имели бесчисленные авантюры с женщинами.

Фильм получил название в честь совместных мемуаров музыкантов.

В картине снялись Иван Реон (Мик Марс), Дуглас Бут (Никки Сикс), Дэниел Уэббер (Винс Нил) и рэпер Machine Gun Kelly в роли барабанщика Томми Ли. Кроме того, Дэвид Костабайл («Миллиарды», «Во все тяжкие») сыграл менеджера группы Дока МакГи.

Фильм выйдет на Netflix 22 марта.

Источник: DTF