Netflix объявил дату начала съемок и новый актерский состав пятого сезона сериала The Crown / «Корона» (Диану сыграет Элизабет Дебики)

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Одной из особенностью сериала The Crown / «Корона» о жизни королевской семьи Великобритании является решение создателей каждые два сезона полностью менять актерский состав, чтобы лучше соответствовать возрастным изменениям монарха. Соответственно, первые два сезона молодую королеву и ее приближенных играли одни актеры, следующие два сезона их роли перешли другим, ну а грядущий пятый сезон вновь ознаменуется новым составом.

Таким образом королеву Елизавету II уже успели сыграть Клэр Фой («Девушка, которая застряла в паутине») и Оливия Колман («Фаворитка»), а в новом сезоне ее воплотит Имельда Стонтон («Аббатство Даунтон»). Ее мужа, принца Филиппа, играли Мэтт Смит («Доктор Кто») и Тобайас Мензис («Игра престолов»), а теперь сыграет Доминик Уэст («Прослушка»). После Ванессы Кирби («Миссия невыполнима») и Хелены Бонэм Картер («Король говорит!») роль принцессы Маргарет перешла к Лесли Мэнвилл («Малефисента»).

Интересно, что персонаж принцессы Дианы появился в сериале только в четвертом сезоне и менять актрису на более возрастную особого смысла не имело, однако создатели решили не отходить от своего правила и все же заменили Эмму Коррин («Пенниуорт») на Элизабет Дебики («Довод»).





Съемки пятого сезона сериала The Crown / «Корона» продюсеры запланировали на июль текущего года, с учетом этой даты ожидать премьеры на Netflix ранее 2022 года не стоит.

Источник: Variety