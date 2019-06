Netflix опубликовал первый тизер-трейлер мультсериала Fast & Furious: Spy Racers / «Форсаж: Гонщики-шпионы»

Еще весной прошлого года Netflix объявил о запуске в производство мультсериала по вселенной Fast & Furious / «Форсаж» и только теперь нам показали первый тизер проекта Fast & Furious: Spy Racers / «Форсаж: Гонщики-шпионы».

По сюжету, главный герой-подросток Тони Торетто будет помогать своему кузену Доминику «Дому» Торетто в секретной миссии. Им необходимо пробиться в элитную гоночную лигу стритрейсеров, которая на самом деле является ширмой для преступной организации, замахнувшейся на мировое господство.

Анимационный сериал создается совместно с Universal Pictures и студией DreamWorks Animation, шоураннерами назначены Тим Хедрик (Voltron: Legendary Defender) и Брет Хаоленд (All Hail King Julien, The Penguins of Madagascar). Исполнительными продюсерами выступят продюсеры оригинальной кинофраншизы «Fast & Furious» Вин Дизель и Крис Морган.

Премьера сериала Fast & Furious: Spy Racers / «Форсаж: Гонщики-шпионы» состоится в 2019 году, конкретная дата пока не озвучивается.

Напомним, что франшиза «Fast & Furious» в данный момент состоит из восьми фильмов, суммарные мировые сборы которых превысили $5 млрд. В августе 2019 года выйдет первый спин-офф «Fast and Furious: Hobbs & Shaw» / «Форсаж: Хоббс и Шоу» о героях Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стейтема. Номерные части №9 и №10 основной франшизы «Форсаж» запланированы на апрель 2020 года и апрель 2021 года соответственно.

Источник: EW