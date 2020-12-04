Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», который станет финалом шоу (премьера — 31 декабря 2020 года)





Стриминговый сервис Netflix выложил полноценный трейлер финального сезона мистического сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», который выйдет в новогоднюю ночь — 31 декабря 2020 года. Сервис решил закрыть достаточно дорогое шоу еще летом, так что в этом сезоне создатели постарались подвести все сюжетные линии к логичному концу.

Интересно, что в старые добрые времена этот сериал выходил бы еще как минимум два-три сезона, однако в посткоронавирусном мире производство подобного контента сопряжено с огромными трудностями организационного и финансового плана. Впрочем, если всеобщая вакцинация пройдет успешно, есть вероятность того, что Netflix «воскресит» проект Chilling Adventures of Sabrina.

Ранее четвертый сезон планировали выпустить в начале 2021 года, однако закончить его удалось раньше и в Netflix решили не тянуть с расставанием. С учетом того, что третий сезон вышел 24 января 2020 года, перед расставанием фанаты Сабрины смогут насладиться сразу двумя сезонами шоу за один год.

Напомним, что сериал от Netflix Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на популярном комиксе Archie Comics «Сабрина — маленькая ведьма». История уже была экранизирована на американском телевидении, при этом первый ТВ-сериал продержался в эфире семь сезонов — с 1996 по 2004 год.

Источник: Netflix