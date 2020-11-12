Netflix продлил сериал «The Umbrella Academy» на третий сезон, а HBO отменил «The Outsider» после первого (но второй сезон может появиться в других сервисах)





Уходящий год приучил нас к тому, что даже успешные и предварительно продленные сериалы могут быть закрыты из-за «коронавирусных» проблем со съемками и финансами. На этом фоне у нас сразу две новости — хорошая и плохая.

Хорошая заключается в том, что фантастический сериал «The Umbrella Academy» / «Академия Амбрелла» продлили на третий сезон, несмотря на солидный бюджет и объемный актерский состав. Интересно, что проект нельзя назвать абсолютным хитом — некоторым он нравится, другим не очень. Поэтому отказ Netflix снимать продолжение не вызвал бы сильного удивления, тем более, что он продержался «в эфире» целых два сезона.

А вот отказ HBO выпускать второй сезон сериала «The Outsider» / «Чужак» напротив, чрезывайно удивляет. Проект является экранизацией одноименной книги Стивена Кинга, причем сам король ужасов назвал его одной из лучших экранизаций своих книг. Актерский состав великолепен (Бен Мендельсон, Джейсон Бейтман, Синтия Эриво), а премьерный сезон закончился с явным намеком на продолжение сюжета, так что его завершение не выглядит логичным. Все в порядке было и с популярностью — первую серию посмотрели более 1 млн зрителей HBO, а финал — 2,2 млн зрителей, что является рекордным показателей для HBO (среди первых сезонов сериалов).

Впрочем, студия MRC, которая занималась производством сериала, серьезно настроена на съемки продолжения и в данный момент активно подыскивает новый стриминговый сервис или кабельный канал, который взял бы проект под свое крыло. Так что вероятность увидеть продолжение сериала «The Outsider» / «Чужак» достаточно высока, причем это может быть не только Netflix, но и Apple TV+, Amazon Prime, Paramount+ и т.д.

Источник: Variety (1, 2)