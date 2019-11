Netflix продлил сериал Witcher / «Ведьмак» на второй сезон за месяц до премьеры первого

Премьера первого сезона сериала Witcher / «Ведьмак» состоится только через месяц (20 декабря 2019 года), но компания Netflix настолько уверена в успехе своего нового шоу, что уже продлила его на второй сезон.

Информация об этом, подкрепленная двумя мечами (намек на неканоничность первых изображений Геральта?), появилась в twitter американского подразделения Netflix:

Geralt's adventure is only beginning….

The Witcher has been renewed for Season 2! pic.twitter.com/6iPrUFeujI

— Netflix US (@netflix) November 13, 2019