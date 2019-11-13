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Netflix продлил сериал Witcher / «Ведьмак» на второй сезон за месяц до премьеры первого

Netflix продлил сериал Witcher / «Ведьмак» на второй сезон за месяц до премьеры первого

Netflix продлил сериал Witcher / «Ведьмак» на второй сезон за месяц до премьеры первого


Премьера первого сезона сериала Witcher / «Ведьмак» состоится только через месяц (20 декабря 2019 года), но компания Netflix настолько уверена в успехе своего нового шоу, что уже продлила его на второй сезон.

Информация об этом, подкрепленная двумя мечами (намек на неканоничность первых изображений Геральта?), появилась в twitter американского подразделения Netflix:

Второй сезон, так же как и первый, будет состоять из 8 серий, съемки начнут в Лондоне в начале 2020 года, а выход второго сезона ожидается только в 2021 году.

Напомним, что сериал Witcher / «Ведьмак» основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского о приключениях борца с нечистью ведьмака Геральта. Главную роль в сериале сыграл Генри «Супермен» Кавилл, Фрейя Аллан сыграла Цири, а Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберга. Джоди Мэй сыграет Калантэ, Королеву Цинтры, Бьорн Хлынур Харальдссон — ее мужа Эйста Турсеаха, Адам Леви — друида Мышовура, Милли Брейди — принцессу Ренфри.

Источник: Netflix

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