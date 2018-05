Netflix продлил «Затерянных в космосе» на второй сезон. Смотрите первый тизер

Онлайн-кинотеатр Netflix официально продлил фантастический сериал Lost in Space / «Затерянные в космосе» на второй сезон. В твиттере сериала появился первый 15-секундный тизер под слоганом «Больше опасностей, Уилл Робинсон».

По сути, фраза является отсылкой к заключительному 10 эпизоду первого сезона, который назывался «Danger, Will Robinson» / «Опасность, Уилл Робинсон».

More Danger, Will Robinson. Lost in Space Season 2 is coming. pic.twitter.com/SBEbJaKUIi

— Lost In Space (@lostinspacetv) May 14, 2018