Netflix продлил «Затерянных в космосе» на второй сезон. Смотрите первый тизер

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Онлайн-кинотеатр Netflix официально продлил фантастический сериал Lost in Space / «Затерянные в космосе» на второй сезон. В твиттере сериала появился первый 15-секундный тизер под слоганом «Больше опасностей, Уилл Робинсон».

По сути, фраза является отсылкой к заключительному 10 эпизоду первого сезона, который назывался «Danger, Will Robinson» / «Опасность, Уилл Робинсон».

More Danger, Will Robinson. Lost in Space Season 2 is coming. pic.twitter.com/SBEbJaKUIi — Lost In Space (@lostinspacetv) May 14, 2018

К своим персонажам вернутся Молли Паркер (Морин Робинсон), Тоби Стивенс (Джон Робинсон), Тейлор Расселл (Джуди Робинсон), Мина Сандуолл (Пенни Робинсон), Максуэлл Дженкинс (Уилл Робинсон), Брайн Стили (Робот), Игнасио Серричио (Дон Уэст), Паркер Поузи (Джун Харрис/доктор Смит).

Учитывая, что о продлении сериала было объявлено спустя всего месяц после выхода дебютного сезона, в компании остались довольны результатами. Это при том, что перезапуск одноименного сериала 1965 года не хватал звезд с неба и получил смешанные отзывы от зрителей и критиков. Его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 69%.

Финал первого сезона завершился суровым клиффхэнгером, так что многие, кому сериал понравился, с нетерпением ждали продолжения. Но это в любом случае хорошая новость в целом, особенно на фоне недавнего печального известия о закрытии The Expanse / «Пространство» на третьем сезоне и дефицита молодежной космической фантастики.

Сам тизер явно порадует зрителей, переживающих за появление в продолжении сериала Робота в исполнении Брайана Стила. Увы, когда выйдет второй сезон Lost in Space, пока не сообщается.

Источник: The Verge