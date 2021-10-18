Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Согласно внутренним документам Netflix, попавшим в распоряжение Bloomberg, онлайн-кинотеатр оценивает финансовую выгоду от «Игры в кальмара» в $891 млн, что более чем в 40 раз превышает производственный бюджет шоу.

Как сообщается, Netflix заплатил шоу из девяти эпизодов $21,4 млн — около $2,3 млн за серию. Документ подчеркивает важность этого шоу для Netflix, и заодно приливает свет на то, как крупнейший в мире онлайн-кинотеатр оценивает успех своих фильмов и шоу. На недавней конференции Code 2021 компания поделилась показателями просмотров самых популярных сериалов и фильмов, но обычно руководство ни с кем не делиться такого рода подробностями.

«Игра в кальмара» вышла 17 сентября и поставила абсолютный рекорд для Netflix — шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтов. Для сравнения, «Бриджертоны» (предыдущий рекордсмен) за тот же период посмотрели на 82 миллионах аккаунтов.

Официально шоу пока не продлили на второй сезон, и неизвестно, планирует ли Netflix заказывать второй сезон.