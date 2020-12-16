Netflix рассказал о жанрах контента, который чаще всего смотрели на сервисе в 2020 году [видео]
Стриминговый сервис Netflix выложил короткое видео, в котором рассказал о самых заметных изменениях в характере просмотра контента за последний год.
Итак, по данным сервиса просмотры боевиков выросли на 40%, фантастики — на 60%, а аниме — на 100%. В Netflix считают, что таким образом люди на карантине пытались сбежать от постылой реальности. Также заметно увеличилось количество просмотров романтических фильмов и шоу, а также обучающих, образовательных и познавательных сериалов.
В общем, просто пересмотрите ролик «Netflix 2020 Year In Review» и, вполне возможно, вы найдете там интересный сериал или фильм, который случайно пропустили.
Напомним, что недавно IMDb представил Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов 2020 года, куда вошло сразу несколько творений от Netflix.
Источник: Netflix