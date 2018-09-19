Netflix снимет телесериал «Avatar: The Last Airbender», а Disney — сразу несколько сериалов о супергероях Marvel с актерами из MCU

Сегодня появилось сразу две интересные новости о телевизионном контенте — Netflix снимет сериал по вселенной «Avatar: The Last Airbender», а Marvel готовит целую россыпь сериалов о супергероях для будушщего стримингового сервиса Disney.

Первым проектом будут заниматься Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко, которые в свое время выступили шоураннерами мультсериала Avatar: The Last Airbender / «Аватар: Легенда об Аанге». Анимационный сериал выходил на протяжении трех лет (с 2005 по 2008) на канале Nickelodeon и заслужил достаточно высокую оценку не только у детей, но и у взрослых зрителей.

Напомним, что кроме мультсериала свет также увидел полнометражный фильм The Last Airbender / «Повелитель стихий» (2010), однако несмотря на талант режиссера М. Найта Шьямалана, картина была прохладно встречана публикой (оценка 4,1 на IMDb) и едва окупилась в прокате, показав мировые сборы на уровне $320 млн при бюджете $150 млн. Надеемся, что Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко смогут добиться большего в телевизионном формате.

Съемки стартуют только в 2019 году, так что данных об актерском составе пока нет и посмотреть можно разве что на свежий арт Аанга со своим летающим шестиногим бизоном Аппой.

В свою очередь Disney и Marvel объединят усилия для создания эксклюзивного контента для будущего стримингового сервиса. Проекты пока на ранней стадии разработки, но уже сейчас известно, что свой собственный сериал может получить чуть ли не каждый более-менее популярный супергерой комиксов Marvel.

В частности, среди потенциальных проектов называют сериалы с героями Локи и Алой Ведьмы, при этом играть их будут те же актеры, что и в фильмах Marvel Cinematic Universe — Том Хиддлстон и Элизабет Олсен.

По данным инсайдеров, Disney выделил на сериалы крупный бюджет, так что качество проектов обещает быть заметно выше, чем в случае с «Титанами» от DC Universe, которые отметились откровенно дешевой реализацией. Кстати, недавно стало известно, что Disney потратит $100 млн на первые 10 эпизодов нового шоу во вселенной Star Wars — сравнимого уровня можно ожидать и в этом случае.

Каждый сериал будет представлять собой мини-серию о конкретном герое из 6-8 серий (впрочем, вряд ли кто-то будет возражать против выпуска продолжений особо популярных сериалов), производством займется Marvel Studios, а продюсированием — сам Кевин Файги.

Отметим, что Disney обещала запустить свой стриминговый сервис в 2019 году, предложив зрителям более низкую абонплату, чем у конкурентов, включая Netflix и DC Universe.

Источник: Netflix, Variety