Netflix снимет игровой ТВ-сериал по франшизе Pokemon, проект будет вести шоураннер сериала Lucifer Джо Хендерсон





Если вам нравилось сочетание живых актеров и нарисованных компьютерной графикой покемонов, которое можно было наблюдать в фильме Pokemon: Detective Pikachu / «Покемон. Детектив Пикачу», то вы наверняка оцените свежие новости от Netflix. По данным инсайдеров, которые поделились информацией с изданием Variety, стриминговый гигант уже одобрил игровой сериал по данной франшизе в таком же стиле и даже нашел ему шоураннера.

Итак, безымянный пока проект будет снимать Джо Хендерсон, который как раз освобождается после завершения работы над финальным шестым сезоном сериала Lucifer / «Люцифер». Так как сериал находится на самой ранней стадии развития, достоверной информации о сюжете и актерском составе нет. Впрочем, вряд ли сценаристы будут испытывать недостаток в сюжетных линиях, так как медиафраншиза развивается уже 25 лет, сгенерировав огромное количество контента.

Напомним, что игровой полнометражный фильм Pokemon: Detective Pikachu / «Покемон. Детектив Пикачу» с Райаном Рейнольдсом в роли Пикачу вышел на экраны в 2019 году. При бюджете в $150 млн он собрал по всему миру более $433 млн, что можно считать достаточно успешным для дальнейшего развития результатом.

Источник: Variety