



Сегодня стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма Schumacher / «Шумахер», который рассказывает о жизни и карьере легендарного немецкого пилота чемпионата Formula 1 Михаэле Шумахере. Премьера проекта состоится 15 сентября 2021 года, он приурочен к 30-летнему юбилею дебюта юного Михаэля в F1.

Первой официальной гонкой 22-летнего немца стал Гран-при Бельгии 1991 года. Несмотря на то, что из-за поломки сцепления Шумахер сошел на первом же круге, эта гонка дала старт одной из самых ярких карьер автоспорта. До завершения активных выступлений в 2012 году Михаэль установил сразу несколько рекордов, включая число побед за один сезон (13), быстрых кругов (77), чемпионских титулов подряд (5) и чемпионских титулов в принципе (7).

К огромному несчастью, уже после завершения карьеры в 2013 году Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы во время катания на лыжах во французских Альпах. С тех пор он ни разу не появлялся на публике, а реабилитация бывшего пилота F1 продолжается по сей день.

В документальном фильме покажут архивные кадры с Михаэлем Шумахером, а также актуальные интервью с его женой Коринной, отцом Рольфом, братом Ральфом и его детьми Джиной-Марией и Миком. Также в фильме появятся бывшие коллеги и соперники — Жан Тодт, Берни Экклстоун, Себастьян Феттель, Мика Хаккинен, Дэймон Хилл, Дэвид Култхард и Флавио Бриаторе.

Источник: Netflix