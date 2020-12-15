Netflix снял фантастический боевик «Outside the Wire» с Энтони Маки в роли солдата-андроида, премьера состоится 15 января 2021 года [трейлер]

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Стриминговый сервис Netflix выложил первый тизер-трейлер своей новой фантастической картины «Outside the Wire», которая рассказывает о военных не самого далекого будущего.

Несмотря на то, что нас отделяет от данной эпохи всего несколько лет, солдатам-людям в боях здесь помогают массивные человекообразные роботы, а главный герой-андроид и вовсе отлично маскируется под человека.

«В ближайшем будущем оператор беспилотника, отправленный в зону боевых действий, попадает в команду со сверхсекретным офицером-андроидом, выполняющим миссию по предотвращению ядерной атаки».

Роль главного героя исполнил Энтони Маки, которому не привыкать играть супергероев и других фантастических персонажей — достаточно вспомнить его роли во вселенной Marvel Cinematic Universe (Сокол) и сериале Altered Carbon (Такеши Ковач). Сюжет создатели картины описывают следующим образом:

Помимо Энтони Маки в фильме снялись Дэмсон Идрис и Эмили Бичем, а съемками занималась та же команда, которая сняла для Netflix боевики The Old Guard / «Бессмертная гвардия» с Шариз Терон и Extraction / «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом.

Премьера фильма «Outside the Wire» состоится на платформе Netflix 15 января 2021 года.

Источник: Engadget