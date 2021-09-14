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Пока полноценный сиквел фантастического боевика Bright / «Яркость» с Уиллом Смитом в главной роли все еще находится в производстве, стриминговый сервис Netflix решил снять анимационный приквел. Но вместо того, чтобы в киноформате неспешно рассказать об удивительном мире, где уживаются люди, орки, феи и другие магические существа, в компании решили снять… полнометражное аниме о событиях эпохи Мэйдзи (1868-1912 г.г.).

По сюжету аниме Bright: Samurai Soul / «Яркость. Душа самурая» ронин-человек Изу и ассасин-орк Райден объединяют свои усилия, чтобы спасти молодую эльфийку от их общего врага. Эльфийка не просто обладает магическими способностями, она также является хранительницей волшебной палочки, которую необходимо доставить в безопасное место — страну Эльфов.

Аниме выйдет в стриминговом сервисе Netflix 12 октября 2021 года, а вот сколько ждать появления полноценного сиквела Bright / «Яркость» все еще неизвестно. Задержка производство этой картины связана как с карантинными ограничениями, так и с занятостью исполнителя главной роли Уилла Смита в других проектах.

Первоначально режиссером и сценаристом сиквела должен был стать Дэвид Эйр, снявший первую часть, однако затем он отдал режиссерское кресло Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана»), оставив за собой только роль сценариста. В итоге сценарий напишут Дэвид Эйр (Suicide Squad), Эван Спилиотопулос (Hercules) и Т.С. Ноулин (The Maze Runner).

Источник: Netflix