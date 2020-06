Nintendo выпустила бесплатную фитнес-игру Jump Rope Challenge для консоли Switch

В период карантина, когда большинство фитнес-клубов и спортплощадок закрыты для посещения, любой способ заставить себя больше двигаться можно только приветствовать. И геймификация процесса — один из лучших вариантов сделать это. Попробуйте просто так попрыгать на скакалке 100 раз. А теперь представьте, что прыгать вы будете с джойконами Nintendo Switch, а за выполнение задания получите «медальку». Ну, и самое главное, все это абсолютно бесплатно (не считая необходимости иметь приставку).

Introducing #JumpRopeChallenge, a free simple game from Nintendo! Grab a pair of Joy-Con controllers and take an active break in your day by jumping rope! Available for download now on #NintendoSwitch!https://t.co/wa9gpMQYsx pic.twitter.com/YhnDAMiGD4

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 16, 2020