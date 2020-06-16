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Nintendo выпустила бесплатную фитнес-игру Jump Rope Challenge для консоли Switch

Nintendo выпустила бесплатную фитнес-игру Jump Rope Challenge для консоли Switch

Nintendo выпустила бесплатную фитнес-игру Jump Rope Challenge для консоли Switch


В период карантина, когда большинство фитнес-клубов и спортплощадок закрыты для посещения, любой способ заставить себя больше двигаться можно только приветствовать. И геймификация процесса — один из лучших вариантов сделать это. Попробуйте просто так попрыгать на скакалке 100 раз. А теперь представьте, что прыгать вы будете с джойконами Nintendo Switch, а за выполнение задания получите «медальку». Ну, и самое главное, все это абсолютно бесплатно (не считая необходимости иметь приставку).

Игра называется Jump Rope Challenge, загрузить ее бесплатно можно по следующей ссылке. Играть проще простого — просто берете джойконы в обе руки и прыгаете на месте с «невидимой скакалкой». Приложение отследит количество прыжков и сохранит статистику, побуждая прыгать каждый день все дольше и быстрее. По данным компании, игру разработали японские сотрудники Nintendo, которые работали из дома и которым не хватало активности и мотивации.

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Напомним, что в портфолио компании есть гораздо более продвинутая фитнес-игра Ring Fit Adventure для Nintendo Switch, однако она платная и требует дополнительных аксессуаров.

Источник: Engadget

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