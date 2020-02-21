Nissan запустил в США подписку на автомобиль





Японский автопроизводитель Nissan объявил о запуске сервиса подписки на автомобиль. Услуга под названием Nissan Switch доступна в пилотном режиме в одном из районов Хьюстона, США. Присоединиться к ней может любой желающий старше 25 лет и с водительским удостоверением после внесения единоразового вступительного взноса в размере $495, сообщает Business Insider.

В подписку в числе прочего включена возможность неограниченное число раз менять модель автомобиля. Как утверждается в заявлении Nissan, при желании пользователь сможет получать новую машину хоть каждый день. Помимо замены автомобиля, в пакет входят доставка и уборка транспортного средства, помощь на дороге, регулярное техобслуживание и страховка.

Водители могут выбрать один из двух уровней подписки, отличающихся размером ежемесячной оплаты и набором доступных моделей. На уровне Select, который обойдется в $699 ежемесячно, Nissan предложит седан Altima, пикап Frontier, а также кроссоверы Rogue и Pathfinder. Присоединившись к уровню Premium за $899 в месяц, можно будет сделать выбор из седана Maxima, кроссовера Murano, внедорожника Armada, электрокара Leaf Plus, пикапа Titan и спорткара 370Z. За дополнительную плату $100 в сутки Nissan предоставит доступ к суперкару GT-R. Правда, пользоваться им можно будет не дольше недели. Отдельно японский автопроизводитель подчеркивает, что все доступные в рамках подписки автомобили будут предоставляться в наиболее полной комплектации (то есть Leaf Plus, Altima и Rogue, к примеру, смогут похвастаться наличием фирменной системы помощи водителю Nissan ProPILOT Assist).

Чтобы поменять машину, достаточно будет воспользоваться специальным мобильным приложением или написать текстовое сообщение консьержу. Новую модель доставят в заранее оговоренное место или даже к дому пользователя, если он находится в пределах зоны обслуживания (то есть не дальше, чем за 32 км от местного дилерского центра Nissan), причем консьерж вдобавок поможет перенести вещи из старого автомобиля в новый, а также ответит на все интересующие клиента вопросы касательно привезенной машины.

«Nissan Switch представляет собой более гибкую и удобную альтернативу традиционной мобильности. Ее основные преимущества — она не связывает человека долгосрочными финансовыми обязательствами и дает ему выбор. Nissan Switch подойдет для тех, кто хочет по будням ездить на седане, а на выходных пересаживаться на SUV или спорткар», — прокомментировал запуск сервиса подписки Эндрю Тави, вице-президент Nissan North America.

«Мы постоянно находимся в поиске решений, способных наиболее полно удовлетворять растущие потребности и желания клиентов. Nissan Switch — это услуга, которая позволяет, совершая один регулярный предсказуемый платеж, менять модель используемого автомобиля в зависимости от своих желаний и нужд», — указал, в свою очередь, Чед Милоу, глава хьюстонского дилерского центра Nissan, на базе которого будет запущен подписной сервис.

Напоследок отметим, что Nissan — далеко не первая автомобильная компания, запустившая собственный сервис подписки. Ранее подобную услугу начали предлагать Lexus, Audi, Volvo и Mercedes-Benz. Любопытно, что эксперты имеют неоднозначное мнение касательно концепции подписки на автомобиль: с одной стороны, говорят они, такой сервис — наиболее удобный способ пользоваться машиной, не покупая ее; но с другой, с точки зрения финансов подписка обходится намного дороже традиционной аренды.

Источник: hightech.plus