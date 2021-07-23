«NOPE» / «НЕТ»: Джордан Пил озвучил название, актерский состав и дату премьеры своего следующего фильма ужасов

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Джордан Пил, получивший «Оскара» за хоррор Get Out / «Прочь» озвучил название, актерский состав и дату премьеры своего следующего фильма ужасов. Анонс прошел в максимально демократичной обстановке — автор просто опубликовал постер новинки в своем twitter-аккаунте.

Несмотря на минималистичный формат анонса, он содержит весьма много интересной информации. Итак, хоррор получил название NOPE / «НЕТ», действие развернется в небольшом городке в горной местности и будет каким-то образом связано с мистическим облаком.

В главных ролях снимутся любимчик автора Дэниел Калуя («Прочь»), а также Кеке Палмер («Королевы крика») и Стивен Ён («Сумеречная зона»). Весьма интересно упоминание о том, что некоторые сцены сняты с помощью IMAX-камер — это значит, что фильм получит не только фирменный саспенс Пила, но и крупнобюджетную зрелищность.

Премьера фильма NOPE / «НЕТ» состоится ровно через год — 22 июля 2022 года. Напомним, что следующей премьерой Джордана Пила станет хоррор Candyman / «Кэндимэн», который выйдет 27 августа 2021 года.

Источник: Jordan Peele