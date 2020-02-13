Новобранцы Нацгвардии штата Нью-Джерси на первых порах учатся стрелять из пулемета в VR





Национальная гвардия штата Нью-Джерси начала использовать технологию виртуальной реальности для обучения новобранцев ведению стрельбы из нескольких видов тяжелого вооружения. Первичная VR-подготовка осуществляется в Центре боевой подготовки на объединенной военной базе Макгвайр — Дикс — Лейкхерст, рассказывает BI.

Аппаратное обеспечение, используемое для виртуального обучения, состоит из VR-очков, надев которые будущий солдат может видеть, что происходит вокруг него на смоделированном компьютером поле боя, а также установки под названием UGT (Unstabilized Gunnery Trainer), способной имитировать стрельбу из пулемета М240, автоматического станкового гранатомета Mk 19 и пулеметов 50-го калибра.

По словам капитана Джеймса Руана, командира 114-го пехотного полка Национальной гвардии США, тренировочное орудие ведет себя в точности так же, как настоящее — только стреляет виртуальными снарядами.

«Когда нажимаешь спусковой крючок и делаешь выстрел из этой штуки, она движется, — рассказывает Руан. — У нее такая же отдача, как у реального оружия. Так что стрелок приобретает настолько реальный опыт стрельбы, насколько это в принципе возможно в виртуальной среде».

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Задача обучающего состоит в том, чтобы, ведя стрельбу из UGT в VR, поражать различные движущиеся и стационарные цели, в том числе — технику цифрового противника и живую силу. Такие же задачи солдату приходится выполнять и на стрельбище, указывает Руан. Впрочем, отличия все же имеются: к примеру, у виртуального орудия ничего не заедает и не требуется время от времени менять ствол — хотя процесс зарядки патронами все же имитируется.

По словам Руана, VR-система позволяет существенно сократить время практического обучения стрелков: по прошествии виртуального тренинга будущие бойцы приобретают мышечную память, которая впоследствии позволяет им достигать высоких результатов на практике в разы быстрее по сравнению с теми новобранцами, которым не довелось пройти подобного тренинга.

«Кроме того, первичное обучение в VR заметно сокращает число допускаемых новобранцами простейших ошибок во время практического обучения», — добавляет капитан.

Любопытно, что, помимо установки для одиночного обучения стрельбе в VR, в Центре боевой подготовки базы Макгвайр — Дикс — Лейкхерст имеется также система для имитации управления боевыми машинами в конвое. Как правило, виртуальный конвой состоит из двух машин, экипаж каждой из которых, в свою очередь, состоит из трех человек: водителя, командира и стрелка, пребывающих в VR одновременно и действующих как команда. Обычно данная система используется для приобретения первичных навыков патрулирования территории и параллельного отстрела противников, но также ее можно задействовать в качестве первого этапа подготовки к выполнению более сложных миссий по типу организации обороны конвоя.

Руан указывает, что виртуальная реальность — весьма перспективный помощник в обучении военнослужащих.

«Многие люди, особенно военные старой закалки, полагают, что виртуальная реальность — это пустая трата времени. Однако они ошибаются — в действительности VR позволяет солдатам приобрести самые базовые навыки и отточить их перед реальной тренировкой, благодаря чему последняя впоследствии проходит гораздо более гладко», — подчеркивает капитан.

Источник: hightech.plus