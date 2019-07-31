Новозеландцы предложили переоборудовать грузовик Tesla Semi в электрический дом на колесах





Tesla готовится выпустить электрический грузовик Semi уже в следующем году. Основным предназначением новой модели станет выполнение логистических задач. Однако в новозеландской компании Vanlifer, которая занимается проектированием автофургонов, уверены, что экономия топлива и пробег в 800 км на одном заряде делают электрогрузовик Tesla идеальной платформой для дома на колесах — популярного транспортного средства для путешествий.

Как сообщает Electrek, сотрудники компании уже разработали концепцию жилого фургона для Tesla Semi. Внутри разместятся полностью оборудованная кухня, жилое пространство, способное вместить до 6 человек, и даже туалет.

Особые надежды в Vanlifer возлагают на автопилот Tesla Semi. Он позволит водителю меньше времени проводить за рулем и больше наслаждаться пейзажем.

Кроме того, предполагается, что благодаря емкой батарее переоборудованная в дом на колесах Tesla Semi сможет находиться в дороге весь день, а ночью станет на зарядку в одной из точек для кемпинга.

Напоследок отметим, что хотя Tesla Semi имеет все шансы стать первой жизнеспособной платформой для полностью электрического дома на колесах с большим пробегом, у разработки Vanlifer есть конкуренты. Так, летом прошлого года Nissan выпустил в продажу электрический дом на колесах на базе e-NV200. Правда, решение имеет всего 200 км пробега — но зато выигрывает по цене: сам по себе электрогрузовик от Tesla обойдется в $180 000, в то время как уже начиненный всем необходимым — за исключением уборной — дом на колесах от Nissan — в $32 000 в базовой конфигурации.

Источник: hightech.plus