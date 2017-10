«Новые мутанты» / The New Mutants — первый трейлер фильма ужасов во вселенной Людей Икс от Marvel

Сегодня, в пятницу 13-е, кинокомпания 20th Century FOX опубликовала первый трейлер весьма необычного фильма. «Новые мутанты» / The New Mutants — это фильм ужасов во вселенной Людей Икс / X-Men от Marvel, в котором снялась молодая поросль голливудских актеров, включая Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Чарли Хитона («Очень странные дела») и Аню Тейлор-Джой («Морган»).

Режиссер и сценарист ленты Джош Бун, снявший мелодраму «Виноваты звёзды» / The Fault in Our Stars, в первых интервью рассказывал, что хочет снять полноценный фильм ужасов с Людьми Икс, но без костюмов, суперзлодеев и прочей мишуры, что-то «очень, очень отличающееся» от того, к чему привыкли любителей комиксов.

Судя по мрачному трейлеру, у Джоша действительно получилось именно то, что он планировал — сам антураж лаборатории, в которой удерживают молодых мутантов, напоминает «Очень странные дела» и последнего «Россомаху» и внушает страх.

Премьера фильма «Новые мутанты» / The New Mutants состоится 12 апреля 2018 года.

Источник: Entertainment Weekly