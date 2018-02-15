Новые трейлеры фантастических фильмов Ready Player One и Pacific Rim: Uprising, которые выходят в кинотеатрах уже в марте 2018 года

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Создатели фильмов Ready Player One и Pacific Rim: Uprising решили опубликовать очередные трейлеры своих творений. Фанатам экранизации романа «Первому игроку приготовиться» от Стивена Спилберга предложили ряд новых сцен в ролике “Come With Me”, ну а любителей гигантских роботов и монстров порадовали эксклюзивным IMAX-трейлером.

Напомним, что по сюжету Ready Player One мир будущего в 2044 году находится в кризисе, вызванном нехваткой ресурсов, поэтому от пугающей реальности люди спасаются в виртуальном мире игры OASIS, в которой каждый может быть кем угодно. Главный герой вместе со своими виртуальными друзьями разыскивает “пасхальное яйцо”, которое создатель OASIS миллиардер Джеймс Хэллидей спрятал в игре, оставив ряд подсказок – нашедший его получит не только все состояние автора игры, но и контроль над виртуальным миром.

Премьера фильма Ready Player One / «Первому игроку приготовиться» состоится 29 марта 2018 года.

В свою очередь фильм Pacific Rim: Uprising / “Тихоокеанский рубеж 2: Восстание” рассказывает о событиях, которые происходят на Земле спустя десять лет после завершения первой части. Главный герой Джейк – сын легендарного Стэкера Пентекоста, который возвращается в службу егерей для того, чтобы отбить атаки новых, еще более мощных и умных кайдзю с помощью нового поколения мега-егерей.

Премьера картины Pacific Rim: Uprising / “Тихоокеанский рубеж 2: Восстание” состоится 22 марта 2018 года, на неделю раньше фильма Ready Player One.

Источник: Movieclips