Новый фильм о «Бэтмене» без Бена Аффлека выйдет 25 июня 2021 года. Сценаристом, режиссером и продюсером выступит Мэтт Ривз («Планета обезьян»)

Киностудия Warner Bros. Pictures объявила даты релизов своих новых супергеройских фильмов и ясно дала понять, что Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена. Таким образом, на проекте, разработка которого тянулась несколько лет, поставлен жирный крест. Впрочем, это не означает, что история Брюса Уэйна завершена — ее взял в свои руки Мэтт Ривз, который снимет абсолютно новую картину, премьера которой уже назначена на 25 июня 2021 года.

Напомним, что в 2015 году студия Warner Bros. объявила, что пришло время снять отдельный фильм о Бэтмене. Проект поручили Бену Аффлеку, который должен был стать одновременно исполнителем главной роли, сценаристом и режиссёром. После ряда не очень приятных событий, среди которых было в том числе лечение от алкогольной зависимости, Бен Аффлек сначала отказался от написания сценария и режиссуры, а теперь уже практически официально и от исполнения главной роли.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO

— Ben Affleck (@BenAffleck) 31 января 2019 г.