Новый фильм о «Бэтмене» без Бена Аффлека выйдет 25 июня 2021 года. Сценаристом, режиссером и продюсером выступит Мэтт Ривз («Планета обезьян»)

Киностудия Warner Bros. Pictures объявила даты релизов своих новых супергеройских фильмов и ясно дала понять, что Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена. Таким образом, на проекте, разработка которого тянулась несколько лет, поставлен жирный крест. Впрочем, это не означает, что история Брюса Уэйна завершена — ее взял в свои руки Мэтт Ривз, который снимет абсолютно новую картину, премьера которой уже назначена на 25 июня 2021 года.

Напомним, что в 2015 году студия Warner Bros. объявила, что пришло время снять отдельный фильм о Бэтмене. Проект поручили Бену Аффлеку, который должен был стать одновременно исполнителем главной роли, сценаристом и режиссёром. После ряда не очень приятных событий, среди которых было в том числе лечение от алкогольной зависимости, Бен Аффлек сначала отказался от написания сценария и режиссуры, а теперь уже практически официально и от исполнения главной роли.

Мэтт Ривз, который за последние десятилетие снял пару неплохих фильмов ужасов («Монстро» (2008), «Впусти меня. Сага» (2010)) и две части «Планеты обезьян» («Революция» (2014) и «Война» (2017)), уже написал сценарий, который по слухам очень понравился боссам Warner Bros. В недавнем интервью изданию Variety, он заявил, что намерен сосредоточится на эмоциональной стороне героя, а также раскрыть его детективные способности, а не только брутальную силу. Мэтту Ривзу доверили все ключевые задачи, включая сценарий, режиссуру и продюсирование, так что у него будет полная свобода действий в реализации своего видения.

Ожидается, что новый фильм перезапустит вселенную DC Cinematic Universe с более молодыми актерами. Таким образом, на роль Брюса Уэйна будут подыскивать молодого актера, так же, как и на роль Супермена, так как об уходе из киновселенной Генри Кавилла было объявлено еще раньше. О судьбе остальных актуальных супергероев, включая Джейсона Момоа (Aquaman), Галь Гадот (Wonder Woman), Эзры Миллера (Flash), Рэя Фишера (Cyborg) и других ничего пока неизвестно, однако их тоже скорее всего заменят новые молодые лица.

Помимо нового «Бэтмена» студия Warner Bros. огласила даты премьер фильма «Suicide Squad 2» (6 августа 2021 года) и «DC Super Pets» (21 мая 2021 года).

Источник: Deadline, Variety