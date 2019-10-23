Новый клип сайд-проекта вокалиста Rammstein снят при помощи нейросети

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Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и шведский мультиинструменталист Петер Тэгтгрен в рамках совместного музыкального сайд-проекта Lindemann выпустили клип на песню Ich weiß es nicht, видеоряд в котором был создан при помощи нейросети. Черно-белое видео опубликовано на официальном Youtube-канале проекта.

В описании клипа говорится, что его сняли с помощью генеративно-состязательной сети GAN, которая может генерировать новые изображения, например, фотографии несуществующих людей, на основе представленного ей датасета. Что конкретно было создано в ролике нейросетью, не уточняется, однако можно с уверенностью сказать, что сменяющие друг друга лица и изменяющие форму бабочки — это результат работы такой системы.

Помимо этого, в клипе есть отсылка к технологии Deepfake.

Напоследок отметим, что смысл клипа перекликается с текстом песни: ее герой точно так же, как и зритель, сомневается в реальности происходящего.

Источник: Liga.net