



Владельцы домашних животных, обладающие роботами-пылесосами, наверняка знакомы с проблемой художественного размазывания экскрементов по полу помещения (если не знакомы — просто погуглите картинки по фразе «roomba dog poop»). Дело в том, что даже самые воспитанные коты и собаки способны иногда сходить в туалет не туда, куда их приучили. Соответственно, обычный робот-пылесос, лишенный обоняния и распознавания объектов, не воспринимает эту субстанцию как препятствие и начинает вместо уборки равномерно распределять ее по полу.

В компании iRobot заявили, что новая модель Roomba j7+ полностью лишена подобного недостатка. Разработчики оснастили пылесос машинным зрением и искусственным интеллектом, которые гарантированно распознают экскременты домашних животных и менее опасные для уборки препятствия, включая провода, элементы одежды и т.п.

Чтобы научить ИИ распознавать экскременты, инженеры компании создали базу фотографий реальных плодов жизнедеятельности собак и котов, а также огромную коллекцию из тысяч их примеров-моделей, выполненных из пластилина. Работы над созданием и оптимизацией системы продолжались несколько лет.

Новые функции распознавания экскрементов появились в бесплатном программном обновлении iRobot Genius 3.0, апдейт также содержит функции «Quiet Drive» и «Clean While I’m Away» и другие улучшения. Если робот находит преграду, которую не может распознать, то отправляет сообщение-вопрос в приложение владельца. Далее человек может определить преграду как временную или же постоянную, при этом во втором случае робот автоматически включит ее в запретную зону на карте уборки и больше не будет возвращаться к данному вопросу.

Напоследок отметим, что пылесос iRobot Roomba j7+ стоит $649, а если добавить улучшающую функциональность уборки базовую станцию (она заряжает батареи и хранит мусор), то комплект обойдется в $849. Тот, кто хоть раз отмывал ковер от характерного узора наверняка подтвердит, что это не слишком высокая цена за отсутствие неожиданностей подобного рода.

Источник: TechCrunch