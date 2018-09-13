NPD: В игры играют 67% американцев (211 млн человек), половина из которых использует несколько платформ, но самые популярные — мобильные устройства

Исследовательская компания NPD провела исследование игровых предпочтений американцев и получила целый ряд интересных результатов. По оценке специалистов, 67% жителей США (211,2 млн человек) в возрасте от 2 лет и старше играют в игры хотя бы на одном типе устройств, а более половины всех игроков используют для этого сразу несколько различных платформ.

Большинство американских игроков (59%) используют для игры и мобильные (смартфоны, планшеты) и стационарные устройства (ПК, игровые приставки), а 49% проявляют приверженность только одному любимому типу устройств. Мобильные устройства остаются самой популярной платформой для игр, так как свои смартфоны и планшеты используют для игр порядка 90% игроков. Если в определенную игру можно играть на разных платформах, то как правило игроки предпочтут мобильное устройство, а 34% игроков будут играть эксклюзивно на мобильном устройстве, не предпринимая попыток запустить такую игру на ПК или приставке.

Персональный компьютер занимает второе по популярности место среди игроков, в игры на ПК и ноутбуках играют порядка 52% игроков. На третьем месте игровые консоли с результатом 43% и на четвертом с солидным отрывом — мобильные игровые консоли (9%).

Как отметили исследователи NPD, мобильные игры продолжают оказывать ключевое влияние на игровую индустрию, благодаря общему количеству игроков и времени, которое проводят за игрой. Соответственно, разработчики игр уделяют данному сегменту особое внимание, надеясь удержать старых игроков и привлечь новых.

Игры занимают порядка 16% свободного времени американцев, всего на них уходит около 12 часов в неделю. Играм американцы посвящают столько же времени, сколько у них уходит на потребление других видов развлекательного контента — браузинг (18% свободного времени), прослушивание музыки (15%), социальные сети (13%).

Источник: NPD