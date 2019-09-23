Объявлен полный список из 20 предустановленных игр для ретро-консоли Neo Geo Arcade Stick Pro: The King of Fighters, Samurai Shodown, World Heroes и др.
Пару недель назад японская компания SNK анонсировала необычную ретро-консоль Neo Geo Arcade Stick Pro в виде геймпада с предустановленными играми. Теперь создатели устройства открыли полный список из 20 игр, которые будут идти в комплекте с новинкой.
Итак, список выглядит следующим образом:
- The King of Fighters ’95
- The King of Fighters ’97
- The King of Fighters ’98
- The King of Fighters ’99
- The King of Fighters 2000
- The King of Fighters 2002
- Fatal Fury Special
- Fatal Fury 3
- Garou: Mark of the Wolves
- Samurai Shodown Ⅱ
- Samurai Shodown Ⅲ
- Samurai Shodown IV
- Samurai Shodown Ⅴ Special
- Art of Fighting
- World Heroes 2
- World Heroes 2 Jet
- World Heroes Perfect
- Ninja Master’s
- The Last Blade 2
- KIZUNA ENCOUNTER
Сразу отметим, что если считать не игры по отдельности, а франшизы, то выбор будет состоять всего из четырех серий (The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown, World Heroes) и пяти отдельных игр (Garou: Mark of the Wolves, Art of Fighting, Ninja Master’s, The Last Blade 2, Kizuna Encounter). Впрочем, любители ретро-игр и консолей наверняка по достоинству оценят данный набор, а остальные консольные геймеры продолжат ждать выхода Sony PS5 и Xbox Scarlett.
Напомним, что компактная консоль Neo Geo Arcade Stick Pro выполнена в виде геймпада с джойстиком и кнопками, который можно использовать в двух режимах — Joystick Mode и Console Mode. В первом случае ее можно подключить к ПК или ретро-консоли Neo Geo Mini и использовать собственно в качестве джойстика. Во втором случае консоль подключается с помощью HDMI-кабеля к телевизору или монитору и сама выполняет роль консоли и джойстика одновременно. В этом режиме к системе также можно подключить еще один совместимый джойстик, чтобы поиграть вдвоем.
Модель Neo Geo Arcade Stick Pro обещают выпустить на глобальный рынок, так что ее наверняка можно будет приобрести и в Украине.
Источник: Engadget