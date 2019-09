Объявлен полный список из 20 предустановленных игр для ретро-консоли Neo Geo Arcade Stick Pro: The King of Fighters, Samurai Shodown, World Heroes и др.

Пару недель назад японская компания SNK анонсировала необычную ретро-консоль Neo Geo Arcade Stick Pro в виде геймпада с предустановленными играми. Теперь создатели устройства открыли полный список из 20 игр, которые будут идти в комплекте с новинкой.

Итак, список выглядит следующим образом:

The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters ’99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Fatal Fury Special

Fatal Fury 3

Garou: Mark of the Wolves

Samurai Shodown Ⅱ

Samurai Shodown Ⅲ

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown Ⅴ Special

Art of Fighting

World Heroes 2

World Heroes 2 Jet

World Heroes Perfect

Ninja Master’s

The Last Blade 2

KIZUNA ENCOUNTER

Сразу отметим, что если считать не игры по отдельности, а франшизы, то выбор будет состоять всего из четырех серий (The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown, World Heroes) и пяти отдельных игр (Garou: Mark of the Wolves, Art of Fighting, Ninja Master’s, The Last Blade 2, Kizuna Encounter). Впрочем, любители ретро-игр и консолей наверняка по достоинству оценят данный набор, а остальные консольные геймеры продолжат ждать выхода Sony PS5 и Xbox Scarlett.

Напомним, что компактная консоль Neo Geo Arcade Stick Pro выполнена в виде геймпада с джойстиком и кнопками, который можно использовать в двух режимах — Joystick Mode и Console Mode. В первом случае ее можно подключить к ПК или ретро-консоли Neo Geo Mini и использовать собственно в качестве джойстика. Во втором случае консоль подключается с помощью HDMI-кабеля к телевизору или монитору и сама выполняет роль консоли и джойстика одновременно. В этом режиме к системе также можно подключить еще один совместимый джойстик, чтобы поиграть вдвоем.

Модель Neo Geo Arcade Stick Pro обещают выпустить на глобальный рынок, так что ее наверняка можно будет приобрести и в Украине.

