Один из аэропортов штата Теннесси полностью перешел на энергию солнца

Скромный город Чаттануга на юго-востоке США с населением 200 000 человек на днях привлек внимание энтузиастов чистой энергетики — местный аэропорт первым в Соединенных Штатах перешел исключительно на солнечную энергию. Аэропорт обслуживает всего десяток местных рейсов, но за последний год у него прибавилось свыше 500 000 новых пассажиров, пишет Inhabitat.

Солнечная станция была построена за семь лет и занимает площадь, равную 16 футбольным полям (примерно 5 га). Ее совокупная мощность выработки и хранения составляет 2,64 МВт, что обеспечивает постоянное поступление электричества даже в облачные дни и по ночам, а излишки продаются местному энергетическому оператору.

Fantastic!

American airport is following Kochi India 🇮🇳 becoming second all solar airport in the world. Chattanooga, Tennessee 🇺🇸 is even in the heart of Trump land. Bravo! The world is moving!

pic.twitter.com/nDxW9OBeAz

— Erik Solheim (@ErikSolheim) 15 августа 2019 г.