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Один из аэропортов штата Теннесси полностью перешел на энергию солнца

Один из аэропортов штата Теннесси полностью перешел на энергию солнца

Один из аэропортов штата Теннесси полностью перешел на энергию солнца


Скромный город Чаттануга на юго-востоке США с населением 200 000 человек на днях привлек внимание энтузиастов чистой энергетики — местный аэропорт первым в Соединенных Штатах перешел исключительно на солнечную энергию. Аэропорт обслуживает всего десяток местных рейсов, но за последний год у него прибавилось свыше 500 000 новых пассажиров, пишет Inhabitat.

«Это памятный день для аэропорта Чаттануга, поскольку мы завершили строительство солнечной фермы и добились важной вехи в экологической устойчивости, — заявил Терри Харт, директор аэропорта. — Этот проект обладает непосредственными преимуществами для нашего аэропорта и города, и мы гордимся тем, что показали пример в сфере возобновляемой энергетики всем другим аэропортам, предприятиям и нашему региону. Вырабатывая возобновляемую энергию, мы также повышаем экономическую эффективность аэропорта».

Солнечная станция была построена за семь лет и занимает площадь, равную 16 футбольным полям (примерно 5 га). Ее совокупная мощность выработки и хранения составляет 2,64 МВт, что обеспечивает постоянное поступление электричества даже в облачные дни и по ночам, а излишки продаются местному энергетическому оператору.

Инвестиции в размере $5 млн, которые были выделены Федеральной авиационной администрацией США (FAA), должны будут окупиться примерно за 20 лет, а срок эксплуатации солнечных панелей и другого оборудования составляет 30-40 лет при регулярном обслуживании.

Напоследок отметим, что в мире насчитывается не так много аэропортов, полностью перешедших на солнечную энергию. Такие есть в Индии, на Галапагосских островах и в Южной Африке. В США значительную часть электричества из энергии солнца получает аэропорт в Денвере.

Источник: hightech.plus

  • Чаттануга - четвертый по величине город в штате Теннесси.
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