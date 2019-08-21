Один из аэропортов штата Теннесси полностью перешел на энергию солнца





Скромный город Чаттануга на юго-востоке США с населением 200 000 человек на днях привлек внимание энтузиастов чистой энергетики — местный аэропорт первым в Соединенных Штатах перешел исключительно на солнечную энергию. Аэропорт обслуживает всего десяток местных рейсов, но за последний год у него прибавилось свыше 500 000 новых пассажиров, пишет Inhabitat.

«Это памятный день для аэропорта Чаттануга, поскольку мы завершили строительство солнечной фермы и добились важной вехи в экологической устойчивости, — заявил Терри Харт, директор аэропорта. — Этот проект обладает непосредственными преимуществами для нашего аэропорта и города, и мы гордимся тем, что показали пример в сфере возобновляемой энергетики всем другим аэропортам, предприятиям и нашему региону. Вырабатывая возобновляемую энергию, мы также повышаем экономическую эффективность аэропорта».

Солнечная станция была построена за семь лет и занимает площадь, равную 16 футбольным полям (примерно 5 га). Ее совокупная мощность выработки и хранения составляет 2,64 МВт, что обеспечивает постоянное поступление электричества даже в облачные дни и по ночам, а излишки продаются местному энергетическому оператору.

Fantastic!

American airport is following Kochi India 🇮🇳 becoming second all solar airport in the world. Chattanooga, Tennessee 🇺🇸 is even in the heart of Trump land. Bravo! The world is moving! pic.twitter.com/nDxW9OBeAz — Erik Solheim (@ErikSolheim) 15 августа 2019 г.

Инвестиции в размере $5 млн, которые были выделены Федеральной авиационной администрацией США (FAA), должны будут окупиться примерно за 20 лет, а срок эксплуатации солнечных панелей и другого оборудования составляет 30-40 лет при регулярном обслуживании.

Напоследок отметим, что в мире насчитывается не так много аэропортов, полностью перешедших на солнечную энергию. Такие есть в Индии, на Галапагосских островах и в Южной Африке. В США значительную часть электричества из энергии солнца получает аэропорт в Денвере.

Источник: hightech.plus