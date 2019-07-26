Одну из улиц Нью-Йорка назовут в честь Стэна Ли

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Городской совет Нью-Йорка одобрил инициативу одного из участников, Фернандо Кабреры, согласно которой одну из улиц в Бронксе назовут в честь Стэна Ли. Голосование прошло во вторник.

Как сообщается, в честь Ли назовут улицу Юниверсити авеню (University Ave). Ее прежнее название также останется, однако вскоре к нему прибавится новое, дополнительное — «Stan Lee Way».

Напоследок отметим, что на этой улице Ли жил в подростковом возрасте в однокомнатной квартире вместе с родителями и братом. Кроме того, старшую школу он также закончил в Бронксе.

Источник: DTF