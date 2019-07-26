Одну из улиц Нью-Йорка назовут в честь Стэна Ли
Городской совет Нью-Йорка одобрил инициативу одного из участников, Фернандо Кабреры, согласно которой одну из улиц в Бронксе назовут в честь Стэна Ли. Голосование прошло во вторник.
Как сообщается, в честь Ли назовут улицу Юниверсити авеню (University Ave). Ее прежнее название также останется, однако вскоре к нему прибавится новое, дополнительное — «Stan Lee Way».
Напоследок отметим, что на этой улице Ли жил в подростковом возрасте в однокомнатной квартире вместе с родителями и братом. Кроме того, старшую школу он также закончил в Бронксе.
Источник: DTF
- Стэн Ли — знаменитый американский автор комиксов, создавший таких персонажей вселенной Marvel, как Железный человек, Халк, Человек-паук, Фантастическая четверка и Тор. В ноябре 2018 года он скончался в возрасте 95 лет.