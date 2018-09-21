Официально: Sony прекратит производство и продажи мобильной консоли PlayStation Vita в 2019 году, преемника у модели не будет

Весной текущего года мы рассказали о том, что с 2019 года Sony перестанет выпускать физические копии игр для PS Vita, а теперь стало известно, что и сама консоль уходит с рынка. Вице-президент Sony Interactive Entertainment Хироюки Ода сообщил, что компания полностью прекратит производство и продажу консоли PlayStation Vita в 2019 году.

Более того, по словам официального представителя компании, в Sony не собираются выпускать новую версию консоли такого же формата, то есть прямого преемника у PlayStation Vita не будет.

Напомним, что мобильная игровая консоль PS Vita была выпущена в Японии в 2011 году, а годом позже попала на рынки США и Европы. При этом практически сразу модель столкнулась с высокой конкуренцией со стороны Nintendo 3DS, а также смартфонов и планшетов, которые предлагали любителям мобильного гейминга более дешевую и удобную альтернативу. В 2013 году вышла обновленная версия консоли PS Vita Slim (PCH-2000).

Игры для PlayStation Vita перестали разрабатывать еще в 2015 году, так что платформа оставалась на плаву только благодаря старым запасам блокбастеров, классическим играм и инди-проектам. Тогда же руководитель Sony Worldwide Studios заявил, что в текущих рыночных условиях не видит никакого смысла в выпуске обновленной версии Sony PS Vita. Спустя некоторое время Sony перестала включать игры для платформ PS3 и PS Vita в бесплатные игры месяца для подписчиков PlayStation Plus, что также указывало на скорый закат платформы.

Источник: Polygon