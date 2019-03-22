Optimus Ride испытает свои робомобили на территории Нью-Йоркской военно-морской верфи

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Бостонская компания Optimus Ride, основанная сотрудниками Массачусетского технологического института, объявила о планах испытать свои робомобили на территории Нью-Йоркской военно-морской верфи.

Отметим, что занимающая площадь в 300 акров Нью-Йоркская военно-морская верфь была построена еще во времена Второй мировой войны и сейчас проходит через процесс реновации: многие ее здания сданы в аренду и переоборудованы в фабрики.

На предприятиях верфи в общей сложности трудится около 9000 человек — они получат доступ к сервису беспилотного такси Optimus Ride первыми. Помимо них, компания также планирует перевозить пассажиров парома, пересекающего пролив Ист-Ривер. Переправа возобновит работу в первой половине 2019 года.

В Optimus Ride указывают, что максимальная скорость движения их беспилотных электрокаров, вмещающих от 4 до 6 пассажиров, составит 40 км/ч. На первых порах на территории порта будет курсировать 4 робомобиля, поездки на них будут бесплатными. Впоследствии количество машин обещают увеличить.

По планам бостонских инженеров, сервис беспилотного такси будет запущен во втором квартале 2019 года.

Напоследок отметим, что мэрия Нью-Йорка одобрила тестирование беспилотных авто Optimus Ride лишь на территории порта, выступив категорически против испытаний автономного транспорта «на и без того перегруженных нью-йоркских улицах».

Источник: hightech.plus