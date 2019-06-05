Опубликован дебютный трейлер научно-фантастической драмы Ad Astra / «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли
Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала дебютный трейлер и постер научно-фантастической драмы Ad Astra с Брэдом Питтом в главной роли. Картину поставил Джеймс Грэй, снявший The Lost City of Z.
Как сообщается, сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем и рассказывает об инженере-астронавте Рое Макбрайде, страдающем легкой формой аутизма. Исследователь отправляется на поиски своего отца, который пропал 20 лет назад во время космической экспедиции с целью выйти на контакт с внеземной цивилизацией.
«В своем путешествии Макбрайди предстоит разгадать тайну, которая угрожает существованию человечества», — говорится в описании трейлера.
Отца героя Брэда Питта сыграл Томми Ли Джонс (Men in Black).
Источник: DTF