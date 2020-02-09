Опубликована первая фотография, сделанная обсерваторией CHEOPS с момента запуска ее оптической системы





Команда миссии космической обсерватории CHEOPS, предназначенной для исследования экзопланет, опубликовала первую фотографию, сделанную аппаратом с момента запуска его оптической системы. На ней видна яркая звезда в 150 световых годах от Солнца, сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Напомним, что обсерватория CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) предназначена для исследования экзопланет методом транзитной фотометрии — она будет отслеживать небольшие изменения блеска звезды во время прохождения планеты по ее диску. Основными целями наблюдений станут планеты с массами между массой Земли и Нептуна, причем в основном телескоп будет изучать уже обнаруженные экзопланеты, а не открывать новые, — в частности, более точно определять их размеры, что в сочетании с известной массой позволит вычислить их плотность и узнать возможные состав и структуру. Предполагается, что эта информация станет первым «кирпичиком» на пути к понимаю процессов, стоящих за формированием и развитием миров вне Солнечной системы.

Запуск CHEOPS в космос состоялся 18 декабря 2019 года. 8 января 2020 года аппарат был включен, а в конце января впервые запустил свою оптическую систему, и вот на днях ученые опубликовали первое изображение, сделанное обсерваторией (представлено ниже). В центре снимка видна звезда HD 70843, расположенная на расстоянии около 150 световых лет от Солнца, достаточно яркая, чтобы стать целью для тестирования CHEOPS. По словам ученых, качество снимка и сам факт его получения доказывают, что все системы телескопа успешно пережили запуск в космос и сейчас работают в штатном режиме.

Как можно заметить, опубликованный снимок достаточно размыт, однако, по утверждению команды миссии, размытие в данном случае является не дефектом, а «специально спроектированной особенностью намеренно расфокусированной оптической системы обсерватории». Оно необходимо для того, чтобы свет каждой звезды распределялся по как можно большему числу пикселей. Благодаря этому ученые смогут более точно определять яркость звезды и лучше отслеживать ее изменения, что является ключевым моментом в методе транзитной фотометрии.

В ближайшие недели исследователи намерены провести ряд схожих тестовых наблюдений, чтобы оценить фактические возможности обсерватории. Начало полноценной научной кампании CHEOPS запланировано на апрель этого года.

Источник: N+1