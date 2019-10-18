Опыт сервиса Booking.com: пользователи стали обходить стороной eco-friendly отели после того, как их соответствующим образом пометили в выдаче





Сервис для бронирования отелей Booking.com некоторое время назад в рамках теста начал помечать в выдаче eco-friendly отели (то есть дружественные к природе) при помощи соответствующего значка. Немногим погодя инициативу пришлось свернуть: отели с такой отметкой пользователи стали бронировать реже остальных, пишет издание о туризме Travolution.

По словам управляющего директора Booking.com в Азиатско-Тихоокеанском регионе Энджел Манкас, который рассказал об эксперименте на проходящей в Сингапуре конференции Web in Travel, изначально пользователи заявляли, что их интересуют eco-friendly отели, но оказалось, что их слова и поведение сильно различаются.

«Люди говорили нам, что им достаточно интересны дружественные к природе отели, и мы были уверены, что помечать eco-friendly отели — отличная идея. Однако оказалось, что то, что люди декларируют, и то, как они в действительности себя ведут, — две большие разницы. Мы никогда не станем делать и развертывать то, что не выгодно для наших клиентов, для партнеров и для нас самих. Поэтому мы решили отложить выпуск данной функции. Вместе с тем, мы продолжим работать в направлении «зеленого» туризма. Тот факт, что тест не сработал, не значит, что само направление не востребовано», — отметил Манкас и добавил: «Мы позволяем себе быстро разочаровываться. Чем чаще вы ошибаетесь, тем быстрее вы учитесь. 90% наших гипотез проваливаются, но мы учимся на этих ошибках и продолжаем действовать — и в конечном итоге все же приходим к успеху».