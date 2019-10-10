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Отличия и первые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2

Отличия и первые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2

Отличия и первые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2


Вскоре после старта предзаказов PC-версии Red Dead Redemption 2 и публикации системных требований Rockstar Games более подробно рассказала о том, чем порт будет отличаться от версии для консолей.

Разработчики опубликовали полный список нововведений, в том числе технических, а также несколько первых скриншотов.

Технические нововведения:

  • Поддержка высоких разрешений — в том числе 4K и выше;
  • Увеличенная частота кадров;
  • Поддержка HDR, широкоформатных мониторов и систем с несколькими мониторами;
  • Увеличенная дальность прорисовки;
  • Улучшенное глобальное освещение и затенение (ambient occlusion);
  • Более реалистичные следы на снегу;
  • Отражения и тени высокого качества;
  • Текстуры деревьев с тесселяцией;
  • Улучшенные текстуры травы и меха животных.

«РС-весия Red Dead Redemption 2 в полной мере задействует возможности персональных компьютеров, чтобы максимально реалистично воссоздать каждый уголок этого огромного, разнообразного и детализированного мира — от снежных вершин гор Гризли, где гуляют метели, до пыльных дорог Лемуана; от забрызганных грязью витрин [поселения] Валентайн до мощеных улиц Сен-Дени», — указывают разработчики.

Новый контент для сюжетного режима, который будет доступен в версии для РС:

  • 3 контракта на охоту за головами: вор Герман Зизендорф, бывший офицер кавалерии Конфедерации Камилль де Милльмон, главарь банды Барт Кавано;
  • 2 лагеря банды «дель Лобос»;
  • 2 карты сокровищ;
  • Миссия «На край Земли» — награды за сбор нужных трав;
  • 4 вида оружия: полуавтоматический пистолет M1899, а также многозарядник Эванса, револьверы High Roller и Le Mat, ранее появившиеся в Red Dead Online;
  • 4 вида верховых и 3 вида диких лошадей;
  • 5 талисманов, улучшающих различные характеристики.

Скриншоты:

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В ближайшем будущем Rockstar Games обещает опубликовать также дебютный трейлер РС-версии вестерна в 4К и 60 FPS.

Источник: DTF

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