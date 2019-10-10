Отличия и первые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2
Вскоре после старта предзаказов PC-версии Red Dead Redemption 2 и публикации системных требований Rockstar Games более подробно рассказала о том, чем порт будет отличаться от версии для консолей.
Разработчики опубликовали полный список нововведений, в том числе технических, а также несколько первых скриншотов.
Технические нововведения:
- Поддержка высоких разрешений — в том числе 4K и выше;
- Увеличенная частота кадров;
- Поддержка HDR, широкоформатных мониторов и систем с несколькими мониторами;
- Увеличенная дальность прорисовки;
- Улучшенное глобальное освещение и затенение (ambient occlusion);
- Более реалистичные следы на снегу;
- Отражения и тени высокого качества;
- Текстуры деревьев с тесселяцией;
- Улучшенные текстуры травы и меха животных.
«РС-весия Red Dead Redemption 2 в полной мере задействует возможности персональных компьютеров, чтобы максимально реалистично воссоздать каждый уголок этого огромного, разнообразного и детализированного мира — от снежных вершин гор Гризли, где гуляют метели, до пыльных дорог Лемуана; от забрызганных грязью витрин [поселения] Валентайн до мощеных улиц Сен-Дени», — указывают разработчики.
Новый контент для сюжетного режима, который будет доступен в версии для РС:
- 3 контракта на охоту за головами: вор Герман Зизендорф, бывший офицер кавалерии Конфедерации Камилль де Милльмон, главарь банды Барт Кавано;
- 2 лагеря банды «дель Лобос»;
- 2 карты сокровищ;
- Миссия «На край Земли» — награды за сбор нужных трав;
- 4 вида оружия: полуавтоматический пистолет M1899, а также многозарядник Эванса, револьверы High Roller и Le Mat, ранее появившиеся в Red Dead Online;
- 4 вида верховых и 3 вида диких лошадей;
- 5 талисманов, улучшающих различные характеристики.
Скриншоты:
В ближайшем будущем Rockstar Games обещает опубликовать также дебютный трейлер РС-версии вестерна в 4К и 60 FPS.
Источник: DTF
- Релиз Red Dead Redemption 2 на ПК состоится 5 ноября.