Отличия и первые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2

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Вскоре после старта предзаказов PC-версии Red Dead Redemption 2 и публикации системных требований Rockstar Games более подробно рассказала о том, чем порт будет отличаться от версии для консолей.

Разработчики опубликовали полный список нововведений, в том числе технических, а также несколько первых скриншотов.

Технические нововведения:

Поддержка высоких разрешений — в том числе 4K и выше;

Увеличенная частота кадров;

Поддержка HDR, широкоформатных мониторов и систем с несколькими мониторами;

Увеличенная дальность прорисовки;

Улучшенное глобальное освещение и затенение (ambient occlusion);

Более реалистичные следы на снегу;

Отражения и тени высокого качества;

Текстуры деревьев с тесселяцией;

Улучшенные текстуры травы и меха животных.

«РС-весия Red Dead Redemption 2 в полной мере задействует возможности персональных компьютеров, чтобы максимально реалистично воссоздать каждый уголок этого огромного, разнообразного и детализированного мира — от снежных вершин гор Гризли, где гуляют метели, до пыльных дорог Лемуана; от забрызганных грязью витрин [поселения] Валентайн до мощеных улиц Сен-Дени», — указывают разработчики.

Новый контент для сюжетного режима, который будет доступен в версии для РС:



3 контракта на охоту за головами: вор Герман Зизендорф, бывший офицер кавалерии Конфедерации Камилль де Милльмон, главарь банды Барт Кавано;

2 лагеря банды «дель Лобос»;

2 карты сокровищ;

Миссия «На край Земли» — награды за сбор нужных трав;

4 вида оружия: полуавтоматический пистолет M1899, а также многозарядник Эванса, револьверы High Roller и Le Mat, ранее появившиеся в Red Dead Online;

4 вида верховых и 3 вида диких лошадей;

5 талисманов, улучшающих различные характеристики.

Скриншоты:

В ближайшем будущем Rockstar Games обещает опубликовать также дебютный трейлер РС-версии вестерна в 4К и 60 FPS.

Источник: DTF