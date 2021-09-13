



«‎Перші в Україні».

У 2016 році мер Києва Віталій Кличко ініціював створення у столиці поліційних велопатрулів. В Ужгороді вирішили піти ще далі, та запустити перші в Україні патрулі на електросамокатах. Про незвичайну ініціативу сайту Zaхid.net розповів речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський.

Електросамокати патрульні отримали 11 вересня — їх безплатно (у вигляді благодійної допомоги) у безтермінове користування передала одна із приватних компаній, що займається прокатом електричних самокатів в Ужгороді. Також неназваний сервіс узяв на себе витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів.

Наразі патрульна поліція Закарпатської області отримала перших два електросамокати, які відрізняються зовнішнім оформленням — їх пофарбували у відповідному стилі. Вартість цих електросамокатів складає 48 тисяч гривень.

В Ужгороді поліціянти патрулюватимуть на електросамокатах центр міста: вони їздитимуть поблизу пішохідних зон, — там, де є умови для безпечного руху на велосипедах та самокатах.

Як відзначили у поліції, завдання патрульних перш за все превентивне — зокрема, пояснювати, як правильно поводитися на такому виді транспорту. Також інспектори зможуть оперативніше реагувати на виклики. Наразі планується таке патрулювання до того часу, поки дозволятимуть погодні умови. Якщо експеримент визнають успішним, то в майбутньому патрулів на електросамокатах в Ужгороді стане більше.