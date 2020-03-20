Пандемия коронавируса подтолкнула китайских разработчиков систем распознавания лиц наконец научить свои алгоритмы идентифицировать людей в медицинских масках





Эффективность ношения медицинской маски зависит от ситуации и длительности, но для многих людей в регионах с повышенной активностью коронавируса Covid-2019 данное носимое изделие стало обязательным ежедневным атрибутом. При этом массовое ношение масок существенно осложнило положение дел в областях, где широко используются алгоритмы распознавания лиц. Особенно сильно данная проблема затронула Китай, где распознавание лиц активно используют не только рядовые пользователи, привыкшие к условному Face ID, и частные компании, обеспечивающие при помощи систем идентификации по лицу внутренние безопасность и контроль, но и правоохранительные органы.

Ввиду внезапно возникшего массового запроса на системы распознавания лиц, которым были бы нестрашны медицинские маски, китайские компании принялись активно совершенствовать свои алгоритмы. И вот на днях Лэй Хуан, глава компании Hanwang (за пределами Китая известна как Hanvon), специализирующейся на системах биометрической идентификации, в комментарии для Finantial Times заявил о том, что инженерам его фирмы удалось разработать систему распознавания лиц, способную идентифицировать в том числе людей в масках. По его словам, если раньше их система распознавания узнавала лица в масках лишь в 50% случаев, то теперь этот показатель удалось довести до вполне приемлемых 95%. Для сравнения, людей без масок алгоритмы Hanwang успешно распознают в 99,5% случаев. При этом разработчики указывают, что в данном случае речь идет о лабораторных тестах, в ходе которых лицо человека предъявлялось алгоритмам только один раз, а следственно, в реальной жизни эффективность системы будет даже выше, поскольку у ПО будет возможность если не с первого, то со второго или третьего раза таки идентифицировать человека.

В основе новой системы лежит несколько модифицированная версия той технологии, что использовалась в фирменных системах распознавания лиц компании до этого. Основное отличие усовершенствованных алгоритмов состоит в том, что они способны «угадывать», как могли бы выглядеть в масках изначально неприкрытые лица на фото из базы данных. Грубо говоря, получая изображение лица человека в маске с камеры, новое ПО сравнивает его не только с оригинальными лицами из базы данных, но и с этими же лицами, на которые алгоритмы самостоятельно накладывают виртуальную маску. Примечательно, что вся процедура распознавания занимает менее секунды.

Дабы научить систему эффективно распознавать лица людей в масках, инженеры создали два специальных обучающих датасета. Первый из них состоял из фотографий 2000 сотрудников фирмы, которых попросили сфотографироваться в различных масках и без них, а второй — из 6 миллионов фотографий с лицами людей без масок и с разнообразными масками, наложенными на снимки при помощи ИИ.

Первыми клиентами китайской компании, пожелавшими задействовать усовершенствованную технологию на практике, выступили медучреждения из провинции Хубэй, где произошла первоначальная вспышка Covid-2019. Руководители местных больниц попросили Hanwang обновить программное обеспечение системы распознавания лиц, которая используется в госпиталях, чтобы она могла идентифицировать медперсонал в масках, сообщает BI. При этом, если учесть, что основным клиентом Hanwang выступает Министерство общественной безопасности Китая, ответственное за работу полиции в стране, использующее системы распознавания лиц для обнаружения в общественных местах разного рода правонарушителей, включая террористов и подозреваемых в совершении преступления, можно ожидать, что вскоре новой технологией обзаведутся и китайские силовики.

Источник: hightech.plus