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Пандемия коронавируса подтолкнула китайских разработчиков систем распознавания лиц наконец научить свои алгоритмы идентифицировать людей в медицинских масках

Пандемия коронавируса подтолкнула китайских разработчиков систем распознавания лиц наконец научить свои алгоритмы идентифицировать людей в медицинских масках

Пандемия коронавируса подтолкнула китайских разработчиков систем распознавания лиц наконец научить свои алгоритмы идентифицировать людей в медицинских масках


Эффективность ношения медицинской маски зависит от ситуации и длительности, но для многих людей в регионах с повышенной активностью коронавируса Covid-2019 данное носимое изделие стало обязательным ежедневным атрибутом. При этом массовое ношение масок существенно осложнило положение дел в областях, где широко используются алгоритмы распознавания лиц. Особенно сильно данная проблема затронула Китай, где распознавание лиц активно используют не только рядовые пользователи, привыкшие к условному Face ID, и частные компании, обеспечивающие при помощи систем идентификации по лицу внутренние безопасность и контроль, но и правоохранительные органы.

Ввиду внезапно возникшего массового запроса на системы распознавания лиц, которым были бы нестрашны медицинские маски, китайские компании принялись активно совершенствовать свои алгоритмы. И вот на днях Лэй Хуан, глава компании Hanwang (за пределами Китая известна как Hanvon), специализирующейся на системах биометрической идентификации, в комментарии для Finantial Times заявил о том, что инженерам его фирмы удалось разработать систему распознавания лиц, способную идентифицировать в том числе людей в масках. По его словам, если раньше их система распознавания узнавала лица в масках лишь в 50% случаев, то теперь этот показатель удалось довести до вполне приемлемых 95%. Для сравнения, людей без масок алгоритмы Hanwang успешно распознают в 99,5% случаев. При этом разработчики указывают, что в данном случае речь идет о лабораторных тестах, в ходе которых лицо человека предъявлялось алгоритмам только один раз, а следственно, в реальной жизни эффективность системы будет даже выше, поскольку у ПО будет возможность если не с первого, то со второго или третьего раза таки идентифицировать человека.

В основе новой системы лежит несколько модифицированная версия той технологии, что использовалась в фирменных системах распознавания лиц компании до этого. Основное отличие усовершенствованных алгоритмов состоит в том, что они способны «угадывать», как могли бы выглядеть в масках изначально неприкрытые лица на фото из базы данных. Грубо говоря, получая изображение лица человека в маске с камеры, новое ПО сравнивает его не только с оригинальными лицами из базы данных, но и с этими же лицами, на которые алгоритмы самостоятельно накладывают виртуальную маску. Примечательно, что вся процедура распознавания занимает менее секунды.

Дабы научить систему эффективно распознавать лица людей в масках, инженеры создали два специальных обучающих датасета. Первый из них состоял из фотографий 2000 сотрудников фирмы, которых попросили сфотографироваться в различных масках и без них, а второй — из 6 миллионов фотографий с лицами людей без масок и с разнообразными масками, наложенными на снимки при помощи ИИ.

Фото из китайского офиса Hanwang.

Первыми клиентами китайской компании, пожелавшими задействовать усовершенствованную технологию на практике, выступили медучреждения из провинции Хубэй, где произошла первоначальная вспышка Covid-2019. Руководители местных больниц попросили Hanwang обновить программное обеспечение системы распознавания лиц, которая используется в госпиталях, чтобы она могла идентифицировать медперсонал в масках, сообщает BI. При этом, если учесть, что основным клиентом Hanwang выступает Министерство общественной безопасности Китая, ответственное за работу полиции в стране, использующее системы распознавания лиц для обнаружения в общественных местах разного рода правонарушителей, включая террористов и подозреваемых в совершении преступления, можно ожидать, что вскоре новой технологией обзаведутся и китайские силовики.

Источник: hightech.plus

  • По мнению главы Hanwang, в свете пандемии коронавируса технология распознавания лиц может пригодиться также для более эффективного массового скрининга температуры у населения. Совместив идентификацию людей и замер у них температуры, медики и власти смогут существенно упростить поиск и обнаружение носителей недуга, подчеркивает топ-менеджер.
  • Hanwang предлагает систему распознавания лиц в двух вариантах: «одноканальную», способную идентифицировать одного человека в кадре, подходящую для использования на входах зданий, а также «многоканальную», состоящую из нескольких камер, предназначенную для одномоментной идентификации до 30 человек.
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