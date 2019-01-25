Папа Римский призвал взвешенно относиться к социальным сетям

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Папа Римский Франциск признает позитивную роль социальных сетей, однако предупреждает, что они могут таить и определенные опасности, а потому требуют «ответственного отношения со стороны пользователя». Об этом говорится в обнародованном в четверг службой печати Святого престола папском послании по случаю очередного Всемирного дня социальных коммуникаций.

По мнению Папы, с одной стороны, соцсети служат для укрепления общества, распространения знаний, помощи друг другу, с другой — позволяют злоупотреблять личными данными в целях получения политических или экономических выгод, пренебрегая правами человека, а также приводят к отдалению от общества и самоизоляции личности, становясь своего рода «западней».

«Интернет также стал местом для распространения предрассудков этического, сексуального, религиозного характера, разжигания ненависти, распространения дезинформации», — указывает Понтифик.

При этом наиболее уязвимой в данной ситуации является среда подростков: по данным статистики, каждый четвертый из наиболее молодых пользователей интернета подвергается так называемому «кибербуллингу», то есть агрессивному давлению со стороны сверстников в соцсетях.

«Из-за того, что интернет-сообщество поощряет необузданный индивидуализм, пользователи начинают идентифицировать свою личность не на сближении, а на противопоставлении себя другим», — утверждает Папа Римский.

Эта проблема ставит множество вопросов этического, социального, религиозного, юридического характера, игнорировать которые не может и церковь, подчеркивает Франциск.

Возможность наставить соцсети на правильный путь Папа Римский видит в следовании виртуальным обществом примерам христианской общины, члены которой не просто придерживаются общей веры и взглядов, но действительно нуждаются друг в друге.

«Так от диагноза мы можем перейти к терапии, открыв дорогу диалогу, встрече, улыбке, ласке. Вот тот интернет, который мы хотим. Интернет, созданный не для того, чтобы ловить в западню, а чтобы освобождать, сохранять общность между свободными людьми. Интернет, подобный церкви, сотканный из евхаристического общения, где союз основывается не на «лайках», а на истине, на «аминь», с которым каждый присоединяется к Телу Христову», — отметил понтифик и резюмировал: «Пока правительства пытаются юридическими инструментами сохранить первоначальную идею интернета как свободного, открытого и безопасного пространства для всех, все мы можем сделать свой вклад в то, чтобы пользоваться им ответственно, разумно и во благо».

Напоследок отметим, что ранее папа Римский Франциск представил свой профиль пользователя на Click To Pray («Кликни, чтобы помолиться») — официальной платформе Всемирной молитвенной сети Папы Римского.

«Призываю вас, особенно молодежь, воспользоваться приложением и продолжать молиться со мной за мир и благополучие», – заявил он.

У платформы есть веб-сайт и мобильное приложение для Android и iOS. Среди поддерживаемых языков — испанский, английский, итальянский, французский, португальский и немецкий.

«Интернет, творение нашей эпохи, позволяет делиться ценностями, планами и поддерживать общество. Отныне он также поможет нам молиться вместе», — отметил Папа Римский.

Click To Pray состоит из трех разделов: «Молись с Папой», «Молитва дня», который включает три ежедневные молитвы и возможность получать уведомления с «вдохновляющими размышлениями», а также «Молись в Сети» — своего рода социальная сеть, где пользователи, в том числе Папа Франциск, могут делиться своими молитвами с другими.

Источники: VaticanNews, CatholicPhilly