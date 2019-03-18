Партнеры Steam теперь могут использовать сетевую инфраструктуру Valve для улучшения качества игрового трафика

Компания Valve выпустила новые сетевые API в SDK Steamworks 1.44, которые позволяют партнерам компании использовать сетевую инфраструктуру Steam для улучшения качества игрового трафика, уменьшения задержек и борьбы с DoS-атаками.

Как сообщила Valve, у нее имеются узлы ретрансляции, развёрнутые в 30 сетевых точках подключения по всему миру. Ретрансляция игрового трафика делает его анонимным, защищая игровые серверы и пользователей от DoS-атак. Кроме того, поскольку решения о маршрутизации осуществляются клиентом динамично, если узел ретрансляции становится недоступным, клиент может переключиться на другой узел в течение нескольких секунд или, при необходимости, на другую точку подключения.

На сетевой магистрали Valve обеспечивается оптимальная маршрутизация, так как компания сотрудничает с более чем 2500 интернет-провайдерами. Более того, с помощью программной ретрансляции трафика можно добиться уменьшения времени пинга по сравнению со стандартными протоколами IP-маршрутизации. Проанализировав 16 млн подключений уникальных клиентских IP-адресов к выделенным серверам в центрах обработки данных Valve, были получены следующие результаты: время пинга уменьшилось у 43% игроков; у 25% игроков время пинга уменьшилось на 10 и более мс; у 10% игроков время пинга уменьшилось на 40 и более мс.

В Valve также отметили, что новая система включает инструменты для оценки пинга, основанные на сети ретрансляции. Измеряя время пинга до разных узлов ретрансляции, система генерирует координаты, описывающие расположение хоста в интернете. В результате с помощью двух таких наборов координат можно точно оценить время пинга между двумя произвольными узлами без отправки пакетов.

В целом, сквозной протокол с открытым исходным кодом не только предоставляет доступ к функциям на основе сети ретрансляции Valve и к сетевой магистрали для партнёров Steam, но и является универсальной транспортной библиотекой для игр. Разработчики отметили, что это только первое из серии обновлений, направленных на улучшение работы игр по сети для партнёров Steam. На следующем этапе специлисты компании предоставят доступ к технологиям, направленным на улучшение работы выделенных серверов.

Источник: Steam