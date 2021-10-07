Компанія Star Media, дистриб’ютори FILM.UA Distribution та «Кіноманія», державні установи Міністерство культури та інформаційної політики та Державне агентство України з питань кіно представили перший тизер-трейлер стрічки «Я, “Побєда” і Берлін», знятої за мотивами однойменної книги культового українського музиканта Кузьми Скрябіна. Прем’єру комедійного роуд-муві попередньо заплановано на весну 2022 року.

«Я, “Побєда” і Берлін» – історія звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді». Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий «Мерс». Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

Творці стрічки мають на меті не лише занурити глядачів в атмосферу років, коли відбулося становлення улюбленця мільйонів українців, а й вкотре наголосити на актуальності та значущості творчості музиканта. Так, одним із сюрпризів, який має на меті об’єднати прихильників творчості Кузьми – використання у фільмі цілої низки каверів його найвідоміших треків від зіркових артистів, що є безпрецедентним явищем для вітчизняної кіноіндустрії. Глядачі побачать багато трендових атрибутів тих самих відривних 90-х – суцільний денім, різнокольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, стильові окуляри та червоні колготки.

В головнх ролях знялися Іван Бліндар, Марія Стопник та Володимир Гева, сценарій написали Анатолій Крим, Олексій Комаровський та Ніна Шуліка, режисером виступила Ольга Ряшина, продюсерами — Влад Ряшин, Олексій Терентьєв, Артем Доллежаль.

«Цей проєкт для Star Media особливий – у нього вкладено багато душі й любові, крім виробничих ресурсів. Для нас особливо важливо те, що це об’єднання сил і творців проекту, і підтримки держави в особі Держкіно, і представників великого соціально-відповідального українського бізнесу, зокрема інноваційної компанії Golden Tile Ceramic Group – українського виробника керамічної плитки, який особливої уваги приділяє розвитку української культури і знакових для країни і глядачів проектів», – Ольга Пантелеймонова, генеральний директор Star Media.

«Ми щасливі працювати з неймовірним фільмом «Я, “Побєда” і Берлін», який розказує історію відомого українського артиста. Над випуском стрічки ми спільно працюємо з чудовими партнерами, тому впевнені, що фільм матиме широкий національний прокат, і його зможуть подивитись глядачі в усіх містах України», – Робін Ґрбіч, акціонер компанії «Кіноманія».

«Ми прагнемо, аби дійсно важливі та по-справжньому щирі історії могли достукатися до сердець мільйонів українців. Саме тому команда стрічки працює над вражаючою промо кампанією «Я, “Побєда” і Берлін» з вірою про те, що вона зазвучить так само гучно та яскраво, як і творчий доробок культового Андрія Кузьменка», – Надія Коротушка, керівниця компанії FILM.UA Distribution.

Джерело: Star Media