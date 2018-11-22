Первый демонстрационный полет космического корабля Crew Dragon перенесли на январь 2019 года
Первый беспилотный полет космического корабля SpaceX Crew Dragon, который должен был состоятся в этом месяце, снова перенесли. Новая дата — 7 января 2019 года.
«Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX запланирован на 7 января 2019 года со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенной на мысе Канаверал во Флориде», — сообщили в NASA.
Планируется, что по результатам запуска инженеры «соберут необходимые данные о характеристиках ракеты-носителя Falcon 9, корабля Crew Dragon, функционировании систем наземного обеспечения, орбитальной и стыковочной систем, а также протестируют приземление аппарата».
Прогнозируется, что если тестовые полеты окажутся успешными, NASA сертифицирует решения SpaceX для осуществления пилотируемых полетов на МКС.
- В 2010 году агентство NASA запустило программу по стимулированию разработки частных пилотируемых космических кораблей, которые могли бы доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию взамен приближавшихся к последним полетам американских Space Shuttle и российских кораблей «Союз».
- В 2014 году во время финального этапа программы NASA заключило контракты на перевозку астронавтов со SpaceX, разрабатывающей корабль Crew Dragon, и Boeing, разрабатывающей CTS-100 Starliner.
- Изначально первые полеты кораблей были назначены на конец 2016 года и начало 2017, но из-за различных проблем при разработке и желания основательно убедиться в безопасности и работоспособности систем сроки неоднократно переносились.
- Беспилотные испытания другого корабля, Boeing CTS-100 Starliner, назначены на март 2019 года.
- Если испытания обоих аппаратов пройдут успешно, первый пилотируемый полет Crew Dragon состоится в июне 2019 года, а первый пилотируемый полет Boeing CTS-100 Starliner - в августе того же года.