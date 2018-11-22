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Первый демонстрационный полет космического корабля Crew Dragon перенесли на январь 2019 года
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Первый демонстрационный полет космического корабля Crew Dragon перенесли на январь 2019 года

Первый демонстрационный полет космического корабля Crew Dragon перенесли на январь 2019 года

Первый беспилотный полет космического корабля SpaceX Crew Dragon, который должен был состоятся в этом месяце, снова перенесли. Новая дата — 7 января 2019 года.

«Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX запланирован на 7 января 2019 года со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенной на мысе Канаверал во Флориде», — сообщили в NASA.

Планируется, что по результатам запуска инженеры «соберут необходимые данные о характеристиках ракеты-носителя Falcon 9, корабля Crew Dragon, функционировании систем наземного обеспечения, орбитальной и стыковочной систем, а также протестируют приземление аппарата».

Прогнозируется, что если тестовые полеты окажутся успешными, NASA сертифицирует решения SpaceX для осуществления пилотируемых полетов на МКС.

Источники: NASA, N+1

  • В 2010 году агентство NASA запустило программу по стимулированию разработки частных пилотируемых космических кораблей, которые могли бы доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию взамен приближавшихся к последним полетам американских Space Shuttle и российских кораблей «Союз».
  • В 2014 году во время финального этапа программы NASA заключило контракты на перевозку астронавтов со SpaceX, разрабатывающей корабль Crew Dragon, и Boeing, разрабатывающей CTS-100 Starliner.
  • Изначально первые полеты кораблей были назначены на конец 2016 года и начало 2017, но из-за различных проблем при разработке и желания основательно убедиться в безопасности и работоспособности систем сроки неоднократно переносились.
  • Беспилотные испытания другого корабля, Boeing CTS-100 Starliner, назначены на март 2019 года.
  • Если испытания обоих аппаратов пройдут успешно, первый пилотируемый полет Crew Dragon состоится в июне 2019 года, а первый пилотируемый полет Boeing CTS-100 Starliner - в августе того же года.
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