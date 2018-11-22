Первый демонстрационный полет космического корабля Crew Dragon перенесли на январь 2019 года

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Первый беспилотный полет космического корабля SpaceX Crew Dragon, который должен был состоятся в этом месяце, снова перенесли. Новая дата — 7 января 2019 года.

«Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX запланирован на 7 января 2019 года со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенной на мысе Канаверал во Флориде», — сообщили в NASA.

Планируется, что по результатам запуска инженеры «соберут необходимые данные о характеристиках ракеты-носителя Falcon 9, корабля Crew Dragon, функционировании систем наземного обеспечения, орбитальной и стыковочной систем, а также протестируют приземление аппарата».

Прогнозируется, что если тестовые полеты окажутся успешными, NASA сертифицирует решения SpaceX для осуществления пилотируемых полетов на МКС.

Источники: NASA, N+1