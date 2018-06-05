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Студия Paramount Pictures наконец опубликовала первый тизер-трейлер фильма Bumblebee / «Бамблби» из вселенной Трансформеров. События картины разворачиваются в далеком 1987 году, где безмолвный желтый трансформер предстает перед зрителем в каноничной форме Volkswagen Beetle (а не Chevrolet Camaro, как в фильмах Майкла Бэя).

Роль главной героини исполняет актриса и певица Хейли Стейнфилд (Hailee Steinfeld), известная по «Игре Эндера» и «Идеальному голосу». Также в фильме снялся бывший рестлер Джон Сина (John Cena), Хорхе Лендеборг мл. (Jorge Lendeborg Jr.), Памела Эдлон (Pamela Adlon) и другие.

Отметим, что это будет первый фильм франшизы, в котором не будет задействован снявший все предыдущие части Майкл Бей. Режиссером картины выступит художник-мультипликатор Трэвис Найт (Travis Knight), ответственный за мультфильмы «Коралина в Стране Кошмаров», «ПараНорман» и «Семейка монстров».

Премьера картины Bumblebee / «Бамблби» состоится 21 декабря 2018 года. После этого Hasbro и Paramount собираются взять паузу до 2021 года для работы над полной перезагрузкой франшизы о Трансформерах.

Источник: Paramount Pictures