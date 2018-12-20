Первый трейлер новых «Людей в черном» с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон в главных ролях

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Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый трейлер предстоящего научно-фантастического комедийного боевика Men in Black / «Люди в черном» про агентов секретной службы, контролирующей пребывание инопланетных пришельцев на Земле. Новая картина, получившая название Men in Black International / «Люди в черном: Интернэшнл» является спин-оффом к оригинальной трилогии Барри Зонненфельда с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом в главных ролях. Напомним, последняя часть, завершившая историю агентов Кея и Джея вышла в 2012 году.

Перезапуск поставил Феликс Гэри Грей (Форсаж 8) по сценарию, написанному Артом Маркумом и Мэттом Холлоуэем, которые ранее работали над «Железным человеком». Главные роли в фильме исполнили уже хорошо знакомые фанатам Marvel и не только актеры Крис Хемсворт (агент Эйч) и Тесса Томпсон (агент Эм). Также в фильме появится третий секретный агент в исполнении Лиама Нисона («Список Шиндлера», «Отверженные», «Воздушный маршал»).

По сюжету, в организации завелся «крот», сливающий секретную информацию. Героям предстоит максимально деликатно вычислить агента противоположенных сил, который наверняка окажется пришельцем, и… задержать.

Да, участникам оригинальной трилогии Томми Ли Джонс и Уилл Смит в новом ансамбле места не нашлось. Но может оно и к лучшему. Если судить по трейлеру, то новые «Люди в черном» во многом, а главное, по духу, очень близки к оригинальной серии, что не может не радовать. Ждет ли картину успех, время покажет.

Можно упомянуть, что первые три фильма в общей сложности собрали $1,6 млрд по всему миру.

«Люди в чёрном: Интернэшнл» выйдут в украинский прокат 13 июня 2019 года.