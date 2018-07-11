Первый трейлер сериала-антологии Castle Rock / «Касл-Рок» от Джей Джей Абрамса по мотивам произведений Стивена Кинга

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Сервис Hulu выложил первый полноценный трейлер сериала Castle Rock, основанного на целом ряде произведений «короля ужасов» Стивена Кинга. В качестве исполнительных продюсеров выступили Джей Джей Абрамс и сам Стивен Кинг, а в актерском составе отметился исполнитель клоуна Пеннивайза из полнометражного «Оно» Билл Скарсгорд.

Отметим, что Стивену Кингу традиционно не очень везло с отдельными экранизациями его произведений, в качестве исключений можно отметить разве что «Сияние» Стэнли Кубрика и вышеупомянутое «Оно» Андреса Мускетти. Именно поэтому сериал Castle Rock будет своеобразной антологией, в которой в вымышленном городке Касл-Рок соберут героев таких знаковых произведений автора, как «Оно», «Необходимые вещи», «Темная половина», «Куджо», «Сияние», «Побег из Шоушенка» и т.д.

Шоураннерами сериала Castle Rock / «Касл-Рок» выступят Сэм Шоу и Дастин Томасон («Манхэттен»), премьера первого сезона из 10 серий состоится уже 25 июля 2018 года на сервисе Hulu.

P.S. Первый тизер сериала был опубликован еще в прошлом году:

Источник: Hulu