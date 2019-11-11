Первый тизер-трейлер полнометражного мультфильма Scoob! / «Скуби-Ду!», премьера которого состоится 15 мая 2020 года
Студия Warner Bros. представила первый тизер-трейлер анимационной картины Scoob! / «Скуби-Ду!». Мультфильм расскажет о первой встрече Скуби и Шэгги, которым суждено стать неразлучными друзьями, а также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом, Велмой и Дафной и вместе основали компанию Mystery Inc.
По сюжету друзей ждет самое сложное дело в истории: им нужно разгадать таинственный заговор — попытку выпустить в свет собаку-призрака по прозвищу Цербер. Отчаянная команда стремится остановить этот глобальный «собакалипсис». Однако впоследствии они узнают, что Скуби имеет чрезвычайно загадочное прошлое и судьбу более эпичную, чем кто-либо мог представить.
Главные роли озвучили актеры Фрэнк Уэлкер (Скуби-Ду), Уилл Форте (Шэгги), Зак Эфрон (Фред), Кирси Клемонс (ДиДи), Кен Джонг (Динамит), Аманда Сейфрид (Дафна), Джина Родригес (Велма), Марк Уолберг (Синий Сокол) и другие.
Режиссером выступил Тони Червоне, который снял несколько мультфильмов по популярным франшизам «Скуби-Ду!», «Том и Джерри», «Дак Доджерс», а также участвовал в создании фильма с элементами мультипликации Space Jam с баскетболистом Майклом Джорданом в главной роли.
Премьера мультфильма Scoob! / «Скуби-Ду!» назначена на 15 мая 2020 года.
Источник: Warner Bros.