Первый трейлер фантастического боевика Bloodshot / «Бладшот» по комиксам Valiant с Вином Дизелем в главной роли (премьера 21 февраля 2020 года)





Компания Sony Pictures опубликовала первый трейлер фантастического боевика Bloodshot / «Бладшот», главную роль в котором сыграл Вин Дизель. Картина стала первой экранизацией комиксов издательства Valiant Comics, при этом вскоре нас ожидает появление еще одной киновселенной вдобавок к Marvel и DC Comics Cinematic Universe.

По сюжету, морского пехотинца Рэя Гаррисона (Вин Дизель) воскрешают с помощью нанороботов в крови, которые увеличивают его силу, скорость и другие возможности, а также практически мгновенно заживляют раны. После воскрешения у Бладшота всплывают воспоминания, в которых неизвестный человек убивает его и его жену, в ответ герой находит врага и убивает его. Однако не все так просто — оказывается ученые из RST Сorporation просто вживляют герою один и тот же сценарий, каждый раз подставляя на роль убийцы новый «объект»…

Роль Бладшота сыграл Вин Дизель («Форсаж»), главу группы ученых Эмиля Хартинга — Гай Пирс («Помни»), также в картине снялись Эйса Гонсалес («От заката до рассвета»), Талула Райли (двукратная жена Илона Маска), Сэм Хьюэн, Алекс Эрнандес, Тоби Кеббелл и другие. Сценарий написали Джефф Уодлоу и Эрик Хайссерер, режиссером выступил Дэйв Уилсон.

Премьера фильма Bloodshot / «Бладшот» состоится 21 февраля 2020 года. При этом авторы картины уже запланировали сиквел «Бладшота», а также две картины по комиксам «Предвестник», после чего последует кроссовер между двумя сериями под названием «Войны Предвестника».

Источник: Sony Pictures