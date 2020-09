Первый трейлер фантастического сериала WandaVision / «ВандаВижен» о супергероях Алой Ведьме и Вижене из «Мстителей»

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый трейлер фантастического сериала WandaVision / «ВандаВижен», который откроет сериальную линейку Marvel. Проект рассказывает о супергероях Ванде Максимофф (Алая Ведьма) и Вижене, которые после событий Avengers: Endgame / «Мстители: Финал» решают пожить спокойной семейной жизнью в тихом американском городке.

Именно поэтому в начале проект напоминает скорее классические комедийные сериалы середины прошлого века, чем супергеройскую фантастику. Однако по ходу действия герои начинают подозревать, что не все так просто. Городок и его жители оказываются симуляцией, а сам Вижен погиб еще в «Мстителях: Война Бесконечности» после извлечения Таносом Камня разума.

Главные роли в сериале исполнили те же Элизабет Олсен (Ванда) и Пол Беттани (Вижен), которые играли их в кинематографической вселенной Marvel. Сценаристом выступил Жак Шеффер, режиссером — Мэтт Шекман.

В первом сезоне ожидается всего шесть серий, выйти они могут по различным данным зимой 2020 года или весной 2021 года. Впрочем, судя по формулировкам в трейлере, скорее всего WandaVision / «ВандаВижен» выпустят под конец текущего года.

Напомним, что помимо WandaVision / «ВандаВижен» фанатом Marvel ждут такие сериалы, как The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk и другие. В связи с коронавирусом первоначальный график выхода данных проектов сместился, так что точных дат релиза нет ни у одного из них.

Источник: Polygon