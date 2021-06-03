Первый трейлер фантастического триллера Reminiscence / «Воспоминания» с Хью Джекманом в главной роли

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Киностудия Warner Bros. представила первый трейлер нового фантастического триллера Reminiscence / «Воспоминания», который рассказывает о недалеком будущем, где существует профессия «детектив по делам разума».

По сюжету, Ник Бэннистер (Хью Джекман), частный детектив по делам разума, живет на окраине затонувшего берега Майами и помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй (Ребекка Фергюсон). Обычное, на первый взгляд, дело превращается в опасную зависимость. Когда Мэй бесследно исчезает, Бэннистер пытается ее разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор…





Сценаристом и режиссером картины выступила Лиза Джой, до этого работавшая над сериалами «Мертвые до востребования», «Чёрная метка» и «Мир Дикого запада», причем в последнем случае в качестве создателя и исполнительного продюсера. В данный момент она вместе со своим мужем Джонатаном Ноланом (братом того самого Кристофера Нолана) работает над сериальной экранизацией игры Fallout для сервиса Amazon Prime Video.

Фильм Reminiscence / «Воспоминания» выйдет в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max 20 августа 2021 года.

Источник: Polygon