Первый трейлер фильма Ford v Ferrari / «Форд против Феррари» о борьбе двух брендов на гоночной трассе «24 часов Ле-Мана» с Мэттом Деймоном и Кристианом Бейлом

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Компания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма Ford v Ferrari / «Форд против Феррари», основанного на реальных событиях.

Картина расскажет о противостоянии итальянского и американского брендов на трассе старейшей в мире гонки на выносливость «24 часов Ле-Мана». С 1960 по 1965 год команда Ferrari пять раз подряд выиграла главный трофей, после чего руководители Ford Генри Форд II (Трейси Леттс) и Ли Якокка (Джон Бернтал) решили создать автомобиль, способный побить «гарцующего жеребца» уже в 1966 году. К созданию легендарного Ford GT40 привлекли не менее легендарного создателя модифицированных Ford Кэрролла Шелби (Мэтт Деймон) и талантливого гонщика Кена Майлза (Кристиан Бейл).

Режиссером картины Ford v Ferrari / «Форд против Феррари» выступил Джеймс Мэнголд, снявший комедийный боевик с Томом Крузом «Рыцарь дня», а также пару фильмов о Россомахе — «Росомаха: Бессмертный» / The Wolverine (2013) и «Логан» / Logan (2017). Сценарий написали братья Джез и Джон-Генри Баттеруорты, которые работали над картинами «Грань будущего» (2014) и «007: Спектр» / Spectre (2015).

Премьера фильма Ford v Ferrari / «Форд против Феррари» состоится 15 ноября 2019 года.

Источник: 20th Century Fox